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日排放核廢水前 「雪龍2」奔赴北冰洋科考 為啥？

中國新聞組／北京13日電
「雪龍2」將前往北冰洋科學考察，圖為其航行在上海黃浦江上。(新華社)
「雪龍2」將前往北冰洋科學考察，圖為其航行在上海黃浦江上。(新華社)

中國「雪龍2」號極地考察船12日從上海港國際客運中心碼頭啟航，奔赴北極，開啟中國第13次北極科學考察之旅，這次具體任務包括進行北冰洋底質環境調查、生物群落和資源調查及污染物監測。由於正值日本可能8月開始對海排放福島核污水，中方此次行動備受矚目。

新華社報導，這次任務有別以往，考察將聚焦中北冰洋太平洋扇區和加克洋中脊兩大區域，執行環境關鍵要素長期觀監測、洋中脊地質和地球物理調查、國家科技計畫項目和國際合作四大任務；預計總航程約1.55萬海里，今年9月下旬返回上海。

除了豐富的資源和航運價值，北極在軍事上的價值，更讓它成為大國必爭之地。中國近年在北極的活動趨向密集，2018年發布的「中國的北極政策」白皮書，定義中國在地緣上是「近北極國家」，是北極事務的重要利益攸關方。美國拜登政府去年10月也發布新版「北極地區國家戰略」，闡明美國未來十年在北極地區的主要目標任務。

而日本即將排放的核污水，共同社去年11月、12月分別援引兩項研究指出，福島核事故洩漏的放射性物質銫137、銫134擴散到北冰洋。報導指出，日本計畫排放的核污水很有可能重複相同的路徑，因此中方這趟北極科研備受矚目。

中國自1999年開始對北極進行大規模科學考察，「雪龍2」號是中國自主建造的極地科學考察破冰船，這是「雪龍2」號首次承擔北極考察任務。

日本 拜登

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