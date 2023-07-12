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中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

記者謝守真／綜合報導
中等收入族群是拉動內需的主力。（中新社）
中等收入族群是拉動內需的主力。（中新社）

中國國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師兼新聞發言人姚景源11日表示，中國到2035年將是全世界最大的經濟體，屆時中等收入（平均月入3000元人民幣）群體人數將翻一倍，達到8億。

新京報報導，姚景源認為，「到2035年中國將是全世界最大的經濟體。」現在中國中等收入群體為4億，中國要在2035年讓中等收入群體人數翻一倍，達到8億，「讓6億低收入群體人數減半」。

姚景源還稱，「中國的現代化是共同富裕的現代化，社會主義的本質是共同富裕，共同富裕不是打土豪分田地，首先應該是共同奮鬥，共同努力。應該把主要的著力點放在擴大中等收入群體，減少低收入群體。」

對此，第一財經報導，上海社會調查研究中心上財分中心和上海財經大學應用統計研究中心近期聯合公布「2023年第2季度上海財經大學上海市社會經濟指數系列」顯示，第2季各項主要指數相較前一季和去年同期大多皆呈現明顯的上漲態勢。

然而，此次調查卻出現，中等收入消費群體收入類指數和就業評價指數出現了較大幅度的下降。

對此，上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥指出，中等收入群體對於收入和就業的擔憂應該給予足夠的重視，一方面從穩定就業的角度入手，另一方面要增加多元化就業的路徑。尤其在中等收入群體的各項指數與低收入和高收入群體的差距較大，對此現象應給予必要關注。

低收入 就業 國務院

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