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沒消失 上海健康碼將升級城市碼 被質疑加強人流監控

中國新聞組／上海11日電
圖為民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中央社）
圖為民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中央社）

在三年新冠疫情時期，中國各地政府通過「健康碼」，藉此管控出行，現在疫情已經常態化，但健康碼平台並沒有退出，上海就打算將「隨申碼」升級為「城市碼」，全方位與公共生活領域結合，成為社會治理工具之一。但此舉被質疑是加強對人流的監控。

人民網報導，近期上海市大數據中心正在加快推進「隨申碼」向「城市碼」的功能升級，構建「一人一碼、一企一碼、一物一碼」全方位的城市服務和治理體系。目前，已制訂新版隨申碼標準規範和管理制度，升級建設隨申碼運行管理平台。

報導說，未來隨申碼將從3個方面迭代升級。在個人方面，深化完善線下政務服務、看病就醫、交通出行、文體旅遊等場景，提供便捷「一碼服務」體驗。在企業方面，推進「企業隨申碼」在訊息公示、安全生產、服務推薦、政策送達及綜合監管等場景的應用。

此外，對城市部件分級分類賦碼，市民掃碼後可知道城市部件（如公用設施、道路交通設施、園林綠化設施、歷史文化建築等）管理主體、空間地理等屬性信息，再疊加區塊鏈等創新技術，實現可監管、可溯源的「碼上管理」。

自由亞洲電台報導，時事評論人士畢鑫認為，上海「城市碼」作為防疫「健康碼」的升級版，它的出現無疑是當局為了加強管控。他說：「這等於是限制人們流動的新方式。它會結合你所有的信息，比如信譽不好的人，身體不健康也進不去，有過激的言論或者維權的訴求，也就是很多地方限制進入。」

有網民擔心「城市碼」被不法之徒利用，除了公民隱私受到侵害，還會蒙受經濟損失。

健康碼 疫情 防疫

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