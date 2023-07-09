前證監會主席 劉士餘落馬4年翻身 任職人行

畫圈者為人行總行參事劉士餘。（取材自證券時報）

在位期間嚴打金融大鱷、整治資本市場亂象的前中國證監會主席劉士餘，2019年遭通報涉嫌違紀違法，主動投案，成為該年第三位被查的正部級官員。值得注意的是，在經歷留黨察看二年、降級等處分後，最新訊息顯示，劉士餘已出任中國人民銀行總行參事，完成中共 官場罕見的政治生涯翻身。

據澎湃新聞，近日網傳劉士餘以中國人民銀行總行參事身分在企業調研，經整理官方訊息顯示，他確已任該職，例如今年5月，江蘇連雲港市政府公布的2023年4月大事記中，提到4月7日，連雲港副市長宋波陪同中國人民銀行總行參事劉士餘一行在連雲港調研相關活動。

另，重慶市房地產 業協會微信 公眾號也發布過訊息指，為深入了解房地產市場當前面臨的突出問題和潛在風險，今年5月9日，中國人民銀行參事室參事劉士餘等調研組專家一行8人到重慶開展房地產市場調研活動。湖北省房地產業協會微信公眾號也有相似訊息。

中國人民銀行參事室是中國人民銀行總行的一個司局級單位，主要承擔金融決策諮詢工作，進行經濟金融調查研究，提出意見建議。

劉士餘出生於1961年11月，曾長期在人行任職，最高至副行長，後任中國農業銀行黨委書記、中國證監會主席、中華全國供銷合作總社黨組副書記等職，尤其在2016年2月，於中國股災後接替肖鋼，執掌證監會，發表著名的「妖精論」，喊話嚴打金融大鱷、整治資本市場亂象等，最廣為人知，但2019年1月，他突然改去中華全國供銷合作總社任職。

接著，2019年5月，中紀委發布訊息，劉士餘涉嫌違法違紀，主動投案。同年10月，劉士餘遭中共中央紀委給予留黨察看二年處分，國家監委給予其政務撤職處分，降為一級調研員（正處級），終止其中共19大代表資格，收繳其違紀違法所得等，成為當時中共推動金融領域反腐，落馬的20多位金融系統官員之一。