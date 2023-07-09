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特斯拉上海廠 傳大裁員500人

中國新聞組／北京9日電
特斯拉上海廠傳出裁員近500人。（中新社）
特斯拉上海廠傳出裁員近500人。（中新社）

知情人士表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正裁減上海廠部分電池生產工人。有媒體報導，特斯拉電池組裝一期工廠員工將裁員近500人。

路透引述彭博報導，目前尚不清楚特斯拉可能裁減多少上海廠員工，或是裁員的具體原因為何。特斯拉並未立即回應置評要求。

特斯拉上海廠裁員的消息，最早是在上海當地一個線上新聞入口網站報導。根據報導，特斯拉上海廠兩個電池組裝線員工不到1000人。

特斯拉在上海的超級工廠是其規模最大、產能最大工廠，約有2萬名員工，包括生產Model Y及Model 3的雇員。

根據相關工商信息，特斯拉上海員工的社保參保人數截止到2022年6月24日共計1萬9181 人。其中，「總裝」、「沖壓／鑄造」、「焊裝」和「塗裝」四個整車製造的核心車間人數占比最大，本次裁員的電池總裝一期工廠人數較少，總數不超過千人。

受到特斯拉Model 3和Model Y 改款，以及美國政府取消對使用中國產電池車型補貼的多重影響，特斯拉上海工廠電池在美國訂單銳減，特斯拉上海超級工廠開始對電池組裝崗位進行大量裁員。

根據36氪旗下「啟動PowerOn」及「十方智行」報導，特斯拉電池組裝一期工廠員工將裁撤過半。

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