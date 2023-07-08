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杭州男賣3套房換別墅 剛到手就秒悔…因為5理由

中國新聞組／北京8日電
示意圖。(取材自錢江晚報
示意圖。(取材自錢江晚報

不少人買房對別墅情有獨鐘，認為是品質和身分的象徵，但一則「杭州男子賣掉三套房換別墅，剛到手因為5個原因馬上後悔」的帖子，衝上熱搜第一。

潮新聞報導，網友小D（化名）在口水杭州論壇發帖，說自己是一名房東，他的租客把自己的房子、父母的房子以及老婆的房子全賣掉後，一家四口人租在他的公寓裡，手握千萬打算買一套三層樓別墅。

租了一年多後，租客得償所願，買下一幢三層樓別墅，按照小D的說法，位置比較偏，但勝在價格划算，是同小區價位最低的，比倒數第二便宜的一套還要低300多萬。

不過在新鮮感過去後，租客卻跟小D說有點後悔了，原因主要有這麼幾點：一是裝修費用高，買來之後重新裝修，隨便弄弄沒個100萬下不來；二是防蟲成本太高，花費好幾萬，只能阻擋大蟲子，小蟲子還是擋不住；三是搞衛生麻煩，剛開始還一家子一起搞，一個月一次，後來實在吃不消就找專業保潔，一次要兩三千，門口花園還要修剪除草，夫妻兩工作，老爸年紀也大了，孩子還小，誰也做不了；四是小孩安全問題，小孩子下樓梯總擔心摔到，打算加裝電梯，加裝費不說，每年還要額外交費，費用還不低；五是出售難，想過出售，但小面積別墅，裝修又不太好的很難賣，有錢人看不上，沒錢人買不起。

看到小D的帖子，有網友表示，「別墅倒是一般，更喜歡的是院子」、但也有人說「想想打掃衛生，裝修，置換就頭大」、「別墅裝修和日常支出是大錢，買得起的看養不養得起，說其他問題的就是扯淡」。

絕大多數的網友吐槽都和錢有關，裝修費、加裝電梯費、請保潔的費用等，許多人在購置別墅的時候，往往錯估了背後的隱藏成本，對於新中產一族而言，購置別墅要面臨的是「買得起但不一定養得起」的殘酷事實。

租客 房東

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