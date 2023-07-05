國際版「旅遊特種兵」興起 3000元飛亞歐6國 行程一結束就上班

博主曬出自己3000元飛亞歐6國的購票紀錄。（取材自上游新聞）

「五一」長假期間，年輕人興起「特種兵旅遊」，暑期來臨，這股熱潮延伸到國外，在省錢、省時方面，他們可以說是無所不用其極，有人用3000元飛亞歐6國，有人周六凌晨出發遊泰國 周日回國。

上游新聞報導，「國際版旅遊特種兵」既有大學生，也有職場打工人，24歲的旅遊博主「大歐美」就曬出自己花3000元飛亞歐6國的機票，驚呆了不少「旅遊特種兵」。

她曬出的購票紀錄顯示，從中國香港飛菲律賓克拉克，票價417元(人民幣，以下同)；菲律賓馬尼拉飛埃及開羅，1288元；埃及亞歷山大飛義大利 米蘭，374元；義大利羅馬飛捷克布拉格，209元；匈牙利布達佩斯飛阿聯酋阿布達比，267元；阿聯酋阿布達比飛哈薩克 阿拉木圖410元。總共算下來，飛6個國家的機票價錢不到3000元。

「大歐美」稱，自己是一名大學應屆畢業生，靠著實習攢的2萬元在背包旅行。分享攻略時，她表示，自己早在2月份就買了機票，是多個航司機票價的最優組合，大部分是廉價航空。雖然機票花了不到3000元，但住宿和交通費占大頭，總的算下來，整個行程花了1萬6400元。為了盡可能省錢，她都是住青旅或者民宿，有時候寧願住遠點，選擇比較便宜的酒店。她還表示，交通的話，自己在市內能不打車就不打車，全程走路或者公交。不過，最重要的是，提前規劃並預訂好機票、酒店，時間越近，大概率會越貴。

報導說，除了「大學生旅遊特種兵」，職場打工人也會利用有限的時間，開啟國外「特種兵式」式旅遊，有的甚至旅遊結束後，直接去單位上班，無縫銜接，時間管理做到極致。

博主「是小徐」分享了自己「打工人特種兵旅遊之極限48小時玩遍曼谷」：第一天早上6點從重慶江北國際機場出發，3小時後到達曼谷，下飛機吃飯後，打車去酒店辦入住，11點閃現百麗宮，13點去看河、逛水上市場，17點吃泰國菜，19點去夜市；第二天9點起來，到達通羅，10點打卡曼谷糯米飯，15點到免稅店，17點到海鮮餐廳，20點趕飛機，結束泰國之旅，第二天回去上班。

博主「顧易莫易」曬出「國際旅遊特種兵」的周末行程：7月1日周六凌晨4點深圳飛泰國曼谷，2日23點曼谷飛回深圳。有人問其周一是否上班，他表示，能趕上。