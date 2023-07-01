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攜程砸10億催生 員工生1胎就獎5萬

記者陳宥菘／綜合報導
旅遊平台攜程集團宣布投入10億人民幣給員工生育補貼，每生育一胎將獲最高5萬元人民幣補助。(中新社)
旅遊平台攜程集團宣布投入10億人民幣給員工生育補貼，每生育一胎將獲最高5萬元人民幣補助。(中新社)

中國旅遊平台攜程集團30日宣布推出員工生育補貼，自今年7月1日起，員工每生育一胎將獲每年1萬元人民幣（約1378美元）的現金補貼，可以一直領到孩子滿5歲，全球員工只要入職滿3年，不分性別皆享福利。目前初估，未來將支出10億人民幣（約1.3億美元）生育補貼。

綜合觀察者網、澎湃新聞報導，攜程機票服務部員工胡俊表示，他的妻子預定於7月初生產，對於將成為第一批領導生育補貼的員工之一，他感到相當驚喜，「全家都對即將到來的孩子充滿期待並且做好了準備，沒想到公司也直接給到了5萬元的大紅包」。

第一財經報導指，2017年至2022年，中國出生人口已連續六年下降，而造成生育率低的重要因素，正是因為生育成本居高不下。

報導引用智庫統計數據指出，在中國把一個孩子從0歲撫養到18歲成年所花費的成本平均為48.5萬元（約6.6萬美元），相當於中國人均GDP的6.9倍。而這一數據是德國的近兩倍，是澳洲的三倍多。

攜程集團董事會主席梁建章表示，自己一直建議政府給有孩子，尤其是多孩的家庭發錢，從而降低家庭的生育成本，幫助更多年輕人完成生育多個孩子的願望。他並強調，企業也可以在自身能力範圍內發揮作用，為社會凝聚共識構建一個良好的生育氛圍。

事實上，攜程集團自2015年12月起便開始補貼員工生育，每年平均投入800萬元以激勵員工，內容包含發布了孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，並在此後陸續增加了孕婦躺椅、輔助生育以及母嬰室等。

據報導，統計顯示，將去年數據與2015年對比，該公司員工年新生兒家庭占比增長147%，其中二胎佔比更增長329%。

福利 澳洲 德國

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