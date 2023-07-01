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上海外灘夜景燈光「鄉鎮土鱉風」? 網吵翻、上億人次圍觀

中國新聞組／北京1日電
上海外灘夜景。（中新社）
上海外灘夜景。（中新社）

近日有網民在上海市政府領導信箱留言稱，他認為上海外灘夜景燈光太土，沒有國際一流城市的格調，反而顯得很low；還稱愛丁堡、倫敦、紐約都沒有上海這種花裡胡哨的裝飾燈。上海官方則回應稱將納入參考。相關話題隨即衝上熱搜，吸引超1億人次閱讀，網民則為上海外灘夜景究竟是不是「鄉鎮土鱉風，顯得很low」吵翻了。

新黃河報導，這名網民在上海市政府領導信箱留言稱，上海外灘夜景燈光太土，「一種濃濃的鄉鎮味道」。作為國際知名城市，全世界的人都知道上海，但上海的夜景燈光越發花裡胡哨，沒有一流城市的格調，反而顯得很low。

該網民還說：「我在愛丁堡、倫敦長期待過，從沒有這種花哨的裝飾燈。特別是倫敦，只有路燈和寫字樓24小時常亮的白燈，紐約也是如此。」他認為，不去刻意裝飾，才顯的格調高，並要求恢復國際城市審美水平，遠離鄉鎮土鱉風格。

6月28日，上海市綠化和市容管理局（上海市林業局）對此留言回覆，將在工作中予以參考。

這則網民留言在微博上引發大量討論，「上海外灘夜景燈光被吐槽太過土鱉」、「官方回應上海外灘夜景燈光被吐槽」、「你覺得上海外灘夜景燈光土不土」、「你認為上海外灘夜景燈光應該整改嗎」等相關話題迅速衝上熱搜，引來超過1億人次的閱讀量。

有網民認為，審美是主觀的，這名留言者自詡在國外待過，就認為自己的審美高人一等，認為國外的燈光更前沿，文化不自信，實在大可不必；有網民稱，五光十色、霓虹閃爍，又何嘗不是一種美？多彩的顏色更符合上海海納百川的氣質。

不少網民也反懟：「為什麼洋人的白熾燈就是好燈？」，「誰說外國的就一定是好的」，「上海要有自己特色不用去參照誰」，「外地人的嫉妒心理罷了」。但也有不少網民認為「留言者說的不是沒有道理，就現在審美而言，五顏六色本就不好看。特別是個別城市的燈光秀」，「審美這塊，國內的老領導是真不行啊」，「政府的審美確實該提高」，「目前的特色就是土」。

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