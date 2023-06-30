經濟復甦疲軟 人行調查：消費意願不到3成 逾半民眾想儲蓄

中國消費經濟提振無力，人行調查報告指出，逾半調查民眾更想儲蓄。（路透）

中國人民銀行29日發布今年第2季城鎮儲戶、銀行家、企業家多份問卷調查報告，其中傾向「更多儲蓄 」居民占58％，季增0.1個百分點；傾向「更多消費」居民占24.5％，季增1.2個百分點；傾向「更多投資 」居民占17.5％，季減1.3個百分點。顯示，中國老百姓仍是存錢優先，消費提高情況有限。

此外，企業家宏觀經濟熱度指數為30.9％，季減3個百分點，年增4.3個百分點。其中，39.2％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，59.9％認為「正常」，只有0.9％認為「偏熱」。

出口訂單指數和國內訂單指數出口訂單指數為45.5％，季增6個百分點，年增4.5個百分點。其中，19.4％的企業家認為本季出口訂單比上季「增加」，52.1％認為「持平」，28.5％認為「減少」。此外，16.3％的企業家認為本季企業經營狀況「較好」，66.7％認為「一般」，17％認為「較差」。

銀行家宏觀經濟熱度指數則為37.8％，季減2.4個百分點。其中，有62.4％的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，季減0.4個百分點；有31％的銀行家認為「偏冷」，季增2.6個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為 44.7％，高於本季6.9個百分點。

人行在50個城市進行2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，本季收入感受指數為49.7％，季減1個百分點。其中，14.4％的居民認為收入「增加」，季減1.4個百分點，70.5％的居民認為收入「基本不變」，季增0.8個百分點，15.1％的居民認為收入「減少」，季增0.6個百分點。收入信心指數為48.5％，季減1.4個百分點。

值得注意的是，本季就業 感受指數為37.6％，季減2.3個百分點。其中，11.9％的居民認為「形勢較好，就業容易」，44.5％的居民認為「一般」，43.7％的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為48.7％，季減3.6個百分點。由此可見，中國就業市場形勢仍顯嚴峻。