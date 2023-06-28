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畢業禮 鍾南山被女生獻吻 自嘲「難跟妻交代」

中國新聞組／北京28日電
畢業禮遇女生獻吻，鍾南山（中）笑言「難跟老伴交代」。（視頻截圖）
畢業禮遇女生獻吻，鍾南山（中）笑言「難跟老伴交代」。（視頻截圖）

86歲中國工程院院士歲鍾南山26日現身廣州醫科大學畢業典禮，在與畢業生合影時，被一名塗口紅的女研究生「獻上熱吻」，讓他的臉上印上紅唇，現場所有人興奮尖叫。鍾南山致辭時提到此事，表示「體會到廣醫的同學對老師、對母校的熱愛」；但他也思想鬥爭了半天，「不要把它擦掉，擦掉的話太可惜了，要不擦掉呢，回頭給老伴問起『你怎麼回事？』所以我還是擦掉了」。

影音來源：取材自推特

綜合媒體報導，鍾南山是權威呼吸疾病專家，曾任廣州醫學院（現廣州醫科大學）黨委書記、院長，他希望畢業學子們要有擔當，「奉獻的核心就是要擔當」；鍾老在不少醫學生的眼裡，也是「神」一般的存在。

針對女研究生獻吻，有網民認為女生的行為有辱斯文，不應該親吻自己敬重的專家老師、「面對鏡頭故意拍下來，是想要收集炫耀的資本」；更有網民中肯表示，「不能想的太俗了，這種親吻就像是孫女親吻爺爺奶奶長輩們那樣，是表達敬重和喜愛」。

總之就是各執一言，女生突然獻吻的行為在網絡上引發了不小的爭議，現場的同學們也是萬萬沒有想到，看見女生親上去之後都露出了不可思議的表情。

鍾南山 醫學

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