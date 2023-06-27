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胡錫進開戶學炒股 網預言他當韭菜 專家都忍不住了

記者黃雅慧／綜合報導
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自人民網）
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自人民網）

環球時報前總編輯胡錫進26日發布個人微博稱，給自己開了一個證券帳戶，正式進場中國A股。胡錫進希望自己能盈利，而不是成為新的韭菜。胡此舉引發各界熱議，外界認為可能為近期表現不佳的A股打強心針。但不少網民不看好，甚至指「老胡，你成為韭菜的概率百分之99」。

「老胡加入進來，一起經歷市場行情的起落漲跌，成為中國股市悲喜交錯的一部分。」胡錫進在微博貼文稱，要成為「股民老胡」。對於近來A股行情不佳，老胡為股民著急。

胡錫進並稱將在27日開始進場購買股票，他說：「老胡沒有額外訊息渠道，我的所有訊息都來自網路。」「老胡明天上午開始買股票，我會邊炒股邊學習，力爭少交學費。」

而胡錫進的貼文引起許多網路大Ｖ的回應，比如A股「網紅」李大霄在社交媒體上回應稱，「給胡主編提個建議：要循序漸進，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金、畢業之後才能買股票，而且要買好股票。要餘錢投資、理性投資、價值投資，做好人、買好股、得好報」。李大霄還表示，「若有需要時可以打電話，我們研究一下」。

對於胡錫進作法，有人質疑，有人稱許：「老胡你太有勇氣了！在這個時候入場，真是逆行而上！」、「老胡你這是在自找苦吃？你知道現在的股市有多難嗎？你知道現在的股民有多慘嗎？你知道現在的韭菜有多多嗎？」

事實上，Ａ股已經連日調整，表現低迷。A股市場26日遭遇近期連續第4個交易日調整。26日收盤，滬指下跌47.28點，以3150.62點報收，跌幅1.48%，創出本輪調整以來新低；創業板指數下跌25.59點，收報2186.25點，跌幅1.16%

在成交量方面，滬市成交人民幣3989億元，深市成交人民幣5784億元，兩市成交總額再次跌破兆元之下。據統計，兩市共925支個股上漲，4194支個股下跌。

為何Ａ股表現不佳？綜合媒體分析報導，有幾個因素：一是與AI科技股受大股東減持與業績不如預期導致大跌；二是人民幣對美元持續貶值，在岸、離岸人民幣雙雙一度跌破7.23元；三是外部不確定性因素邊際抬升可能對投資者風險偏好帶來一定影響，導致短期A股市場有所波動。

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