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江西「無腿」女孩 6歲車禍後靠滑板代步 高考超一本線

中國新聞組／北京25日電
「無腿女孩」蔣張子怡。（取材自人民日報）
「無腿女孩」蔣張子怡。（取材自人民日報）

6歲時因車禍失去雙腿並靠滑板代步的「無腿女孩」，今年高考的成績出爐，分數超一本線。她稱這個分數和預期有落差但還能接受，傾向於選擇「既喜歡又不浪費分數的學校和專業」，比如中文或文學類專業。而在即將到來的大學生活，媽媽也將繼續給女兒陪讀。

澎湃新聞報導，在今年1291萬名考生中，江西上饒的「無腿女孩」蔣張子怡因為坐著滑板參加高考，備受社會各界關注。

6歲時，蔣張子怡因一場車禍失去了雙腿。在失去雙腿後的一段時間裡，蔣張子怡只能在家休息。看到女兒對學校的嚮往，媽媽張水香找到老師想盡辦法讓女兒重返校園。

據報導，蔣張子怡雖然無法自由行走，卻有著色彩豐富的童年。7歲那年，她參加了少兒才藝大賽。張水香說，前兩輪比賽，蔣張子怡均憑藉朗誦成功晉級，到了最後一輪比賽，媽媽和她討論換一種才藝展示，身邊人提議去學跳舞。蔣張子怡喜歡跳舞，媽媽說「跳舞可是很辛苦的。」「我不怕辛苦！」女兒語氣堅定。

蔣張子怡長時間反覆練習，讓她的斷肢處磨出厚厚的老繭，但她仍咬牙堅持了下來。後來，張水香也陪女兒一起學跳舞。最終，母女倆登台共舞，贏得了大賽一等獎。張水香說，「女兒在才藝大賽中奪冠，受到了很多人的喜愛和認可。那一刻，一家人的生活也重新有了色彩。」

報導稱，對於女兒即將到來的大學生活，張水香表示，將會給女兒陪讀，「肯定是放心不下她一個人的」。「由於身體條件原因，我確實很難脫離媽媽的照顧。一路走來，我和媽媽一直都是互相鼓勵、互相打氣，現在媽媽的年齡也越來越大了，我離不開媽媽，其實媽媽也離不開我。」子怡說，「但在精神上，我依然是獨立的我。」

對於外界的關注，子怡表示，自己並不介意「無腿女孩」這個標籤，很感謝大家的關心和支持，這也是她保持自信樂觀的力量源泉之一。「未來，會考慮結合寫作愛好，為殘疾人事業做一些自己的貢獻，或許會創作一些相關的文學作品。」

「無腿女孩」蔣張子怡高考結束時，在父親和老師的陪同下滑出校門。（取材自人民日報）
「無腿女孩」蔣張子怡高考結束時，在父親和老師的陪同下滑出校門。（取材自人民日報）

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