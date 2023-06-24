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旅韓大熊貓福寶明年返中 網喊：留在南韓當財閥小公主

中國新聞組／北京24日電
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)

繼旅美大熊貓丫丫返回中國後，旅韓大熊貓福寶為了「相親」也將回到中國；根據中韓簽訂的協議書，福寶滿4歲必須返還，如果流程順利，福寶將會回到其母「愛寶」的戶口所在地碧峰峽。但不同於早前網路同聲熱迎丫丫，有許多網友希望福寶能留在南韓，因為「虐待福寶媽媽「愛寶」的飼養員就在碧峰峽」，有人表示「看到這條新聞就已經開始難過」。

飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)

極目新聞報導指出，南韓愛寶樂園動物園近日發布大熊貓福寶將回到中國的公告，根據中韓雙方的「推進大熊貓保護研究合作」協議書，福寶在年滿4歲的2024年7月20日前必須歸還中國。對於返還的原因，專家表示，滿4歲後福寶臨近人類的成年期，應當與同齡異性大熊貓交往，返還中國是最佳選擇。

專門負責福寶起居的飼養員姜爺爺也贊同這一觀點，「在應該接觸異性的時期，讓福寶去危險，在動物的觀點上是正確的。雖然萬般不捨，但為了福寶的幸福，離別的是注定的。」南韓網友紛紛表示不捨：「希望福寶能多停在這裡。」

飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)

福寶是2020年旅韓大熊貓夫婦華妮（愛寶）和園欣（樂幼寶）生下的雌性大熊貓，出生以來便被飼養員姜爺爺、宋爺爺寵成公主。宋爺爺給「福寶」做了許多玩具，讓牠成為擁有最多玩具的大熊貓，網友還稱「福寶」為南韓的「財閥小公主」。

至於福寶回中國可能歸戶的四川雅安碧峰峽熊貓中心，早前曾發生飼養員虐打大熊貓，網民也說「看看碧峰峽的熊貓羊駝，那是動物待的地方嗎」、「能不能換個好地方」、「在南韓有兩個爺爺的寵愛，回國要是遇到不好的飼養員，那就慘了」。

飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶互動親密。(取材自微博)
飼養員姜爺爺與福寶互動親密。(取材自微博)

南韓 樂園 動物園

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