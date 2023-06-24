白玉蘭獎揭曉 「人世間」雷佳音奪最佳男主角

6月23日晚，第28屆上海電視節「白玉蘭綻放」頒獎典禮紅毯儀式在上海舉行，雷佳音（中）攜「人世間」劇組亮相紅毯。 （中新社）

第28屆上海電視節23日晚落幕，白玉蘭獎揭曉，「人世間」、「縣委大院」獲最佳電視劇獎，演員雷佳音、吳越分獲最佳男女主角獎。此前熱爆的掃黑劇「狂飆」和網民好評的商戰劇「風吹半夏」顆粒無收，引起輿論熱議。

以「風吹半夏」爭奪影后的趙麗穎 ，上海電影節甫奪金爵影帝的胡歌以「縣委大院」角逐視帝，金雞影帝朱一龍以「叛逆者」提名 視帝，備受矚目的三人最後都無緣大獎。

6月23日，演員雷佳音（右）憑藉電視劇「人世間」榮獲白玉蘭最佳男主角獎。（新華社）

本屆上海電視節共有22部國產電視劇入圍最佳電視劇評選，競爭十分激烈，改編自梁曉聲同名小說的電視劇「人世間」，播出後引起強烈反響，包攬最佳中國電視劇、最佳導演 、最佳編劇改編、最佳男主角、最佳男配角5項大獎。另一部聚焦鄉村振興一線日常工作和生活的現實題材劇「縣委大院」也吸引眾多「粉絲」。

演員雷佳音在「人世間」與角色周秉昆融為一體，忘我地在角色中活了一世，讓觀眾模糊雷佳音和周秉昆，獲頒最佳男主角；在「人世間」中生動詮釋周家父親形象的丁勇岱獲最佳男配角獎。

吳越憑藉「縣委大院」艾鮮枝獲得本屆白玉蘭獎最佳女主角。(取材自微博)

「縣委大院」則全景式展示當今基層工作的生態和狀態，將最佳中國電視劇、最佳編劇原創、最佳女主角3項大獎收入囊中。演員吳越在有限的篇幅和受限的創作空間裡，塑造出真實可信的當代基層女幹部形象。艾鮮枝這個角色與眾不同，所有戲都體現在日常，確實很具挑戰，吳越坦言，沒想到艾鮮枝能讓自己在家門口拿到最好的禮物。

熱門網劇「開端」中飾演公交車乘客陶映紅的演員劉丹獲最佳女配角獎，「親愛的小孩」、「三體」分別摘得最佳攝影獎、最佳美術獎。