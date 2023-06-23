男孩背上被貼紙條嘲「窮鬼」 包子店阿姨一舉動 全網喊讚

店員阿姨喊住男孩稱他背上有「髒東西」，然後一手將紙撕下。（視頻截圖）

一名男童的背上疑被同學貼了張紙在上海步行，路人紛紛對紙上畫了隻大烏龜並手寫「窮鬼！一家送外賣，滾出二班！！！」字樣投以異樣眼光，卻沒人告訴他。直到一家包子店女店員發現，說「你後面有個髒的（東西）」然後悄悄撕下並迅速揉成紙團，不讓男童看見上面的字以免傷心。女店員暖心舉動讓網民喊讚：「保護了孩子自尊」。

早起觀察、香港 01報導，事發於6月20日，上海有網友表示當時正在路上等紅燈，發現不少路人看向自己的方向，後來發現他們是看著自己前方的一個藍衣男孩；原來男孩背後似乎被人貼了什麼東西，吸引路人目光，這名網友於是舉起手機 拍攝影 片。

後來男孩去了間中式包點店買包，拍片者悄悄跟在男孩身後，用手機近鏡放大看，發現男孩背後疑似被同學貼了張紙，上面畫了隻大烏龜，及寫上「窮鬼！一家送外賣，滾出二班！！！」。

有網友在路上發現有1名男孩背後被人貼了「紙條」，嘲諷他是寫著「窮鬼」。（視頻截圖）

男孩轉身離開包子店時，女店員發現他背後異樣，於是叫停男孩說「你後面有個髒的（東西）」，然後一手將紙撕下。男孩駐足回頭想看是什麼東西，女店員立刻將紙揉成一團，不讓他看見，並拍拍他肩膀，笑著送他離開。男孩點頭道謝後，離開店舖。

影片引起網友熱議，不少人讚阿姨細心溫暖，「為阿姨點讚」、「阿姨保護了孩子的自尊」、「社會還是有很多好人」。有網友則斥責貼紙條的人，「誰那麽缺德，送外賣又怎了」、「連最起碼的尊重都沒有，不管什麽職業，我覺得都是好的，人家又沒有偷又沒有搶，都是靠自己雙手吃飯，有什麽不對」。