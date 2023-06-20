「鼠頭鴨脖」涉事企業 經營逾700高校食堂 年營收直逼海底撈

江西一學校食堂疑似在飯菜中出現鼠頭，相關影片瘋傳。（視頻截圖）

江西工業職業技術學院食堂「鼠頭鴨脖」事件引發關注，涉事企業證實是江西中快後勤服務有限公司，母公司深圳中快餐飲集團有限公司經營全國700多個高校食堂，有媒體稱年營收 直逼海底撈；而據2015年的資料顯示，「中快餐飲」以年均30%速度迅速擴張，其人工、水電氣與管理成本，低於當時全國任何一家高校食堂。

報導指出，公開信息顯示，中快餐飲集團在全國多個省市至少直接投資 24家地方「中快餐飲」企業；據官網介紹，中快餐飲集團1994年創立，總部位於深圳市，高校團餐板塊是店數最多，最具代表性的品牌。

去年11月，一家認證為「團餐產業第一新媒體與服務平台」的自媒體「團餐界」曾發布創始人李平金的弟弟李四星的採訪。稿件中稱，中快餐飲「全國範圍內在營高校食堂項目700多個，年營收規模直逼海底撈」。

李四星在文章中稱，中快發展離不開三個核心：誠信經營、服務意識、物美價廉。李平金稱，如果說學校選擇中快是因為誠信，那麼想要打動學生，中快則要靠物美價廉的產品。

報導指出，早在2015年，中國教育 後勤協會也曾刊登了一篇「中快餐飲」調研報告，該文署名作者為中國教育後勤協會專家委員會委員。

作者提出，「中快餐飲」以年均30%速度迅速擴張，旗下員工達2萬人。文章顯示，中快餐飲連鎖經營，其原料採購價格低於全國任何地區高校餐飲「聯採」價格；據測算，「中快餐飲」人工成本約占營業額20%；水電氣成本約占營業額7%，集團和分公司各類管理成本約占營業額2.5%，三項合計間接成本為29.5%，均低於當時全國任何一家高校食堂的間接成本。

報導並指出，除江西工業職業技術學院，江西中西藥大學星星餐廳、江西農業大學學生第四食堂同樣由江西中快經營，儘管發生「鼠頭」事件，但這幾家高校均表示根據合同約定繼續由江西中快經營。