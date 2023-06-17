18歲球迷撲抱梅西被禁觀賽1年 網求情：他帶來歡樂

中國球迷闖入球場，張開手、興奮的朝梅西奔去。(Getty Images)

足球天王梅西 6月15日晚率阿根廷國家隊在北京 與澳洲進行友誼賽時，遭18歲邸姓男子衝進場內擁抱，導致比賽一度中斷。北京警方昨晚通報，邸男已被行政拘留，並責令其12個月不得進場看球賽。邸男也對自己的行為表達了歉意。中國網民有人支持處罰，也有人為他求情：「饒了這孩子吧，他這一跑何嘗不是給壓抑的國民情緒帶來了歡樂。」

來源：YouTube

北京市公安 局朝陽分局16日晚上發布題為「這位10號，紅牌警告」通報指出，6月15日晚，在工人體育場舉辦的一場足球比賽中，一位球迷從看台跳下衝入球場，擁抱「自己喜愛的球員」，並在球場中奔跑，後被工作人員帶離，這位球迷的舉動導致比賽一度中斷。

通報稱，對於昨晚這位衝入球場的邸某某（男，18歲），朝陽公安分局已依法對其行政拘留，同時責令其12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。通報並指「興奮過後的邸某某也對自己的行為表達了歉意」，接受公安機關處罰。

中央社報導，中國警方很少會發布這樣語帶幽默的處罰通報，原因可能是邸男隨即在社群暴紅，連他穿的球鞋也被廠商打廣告而熱賣。網民對邸男多稱羨少責罵，認為這沒啥大不了的。

中國球迷闖入球場，撲抱梅西。(美聯社)

據中國「治安管理處罰法」規定，擾亂文化、體育等大型群眾性活動秩序，處警告或者200元（人民幣，下同）以下罰款；情節嚴重處5日以上10日以下拘留，可併處500元以下罰款。邸男已滿18歲，不能減輕處罰，這代表他至少要待在看守所至少5天悔過。

對於邸男被行拘，中國網民支持和反對聲音皆有，支持者在社群平台留言：「18了啊，這不活該嗎」，「雖熱愛，但也要遵守規則」，「為自己的行為付出了代價」；反對者則認為處罰過重，「梅西不是說不要為難他」，「拘留用的是不是太隨意了」，「輿論出奇地寬容，饒了這孩子吧，他這一跑帶給我們的快樂比梅西來比賽更多」。

環球時報前總編輯胡錫進對此發文指出，梅西等球星在中國受歡迎度很高，這次闖球場的又是個看上去「挺可愛」的小男生，所以大家對邸男的態度就呈現出包括「欣賞」、「怪嗔」多樣性。不過闖球場的行為無疑是錯的。雖然有人覺得行政拘留那個男孩「處理有點重」，但這種爭議不是一種嚴重的意見衝突。公安局的處理和公眾態度應當看成是一種「特殊、間接的和諧」。