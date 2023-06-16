蓋茲訪京首日 捐5000萬美元助傳染病藥物研發

比爾蓋茲發表演講。(取材自澎湃新聞)

微軟聯合創辦人比爾蓋茲 昨（15日）造訪位於北京 的「全球健康藥物研發中心（GHDDI）」，蓋茲基金會承諾未來五年向該中心捐贈5000萬美元從事傳染病藥物研發。蓋茲並在微博 發文指中國在衛生、農業、營養和減貧方面有非常寶貴的經驗，期待未來與中國夥伴攜手做出更多貢獻。

每日經濟新聞報導，為進一步加強全球健康藥物研發中心的藥物研發能力，據蓋茲基金會官方微博6月15日消息，蓋茲基金會承諾未來五年向中心提供5000萬美元捐贈，繼續攜手北京市政府和清華大學，共同支持全球健康藥物研發中心進行用於治療結核病和瘧疾等傳染病的藥物研發，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。

北京市政府承諾提供同等規模的資金支持。清華大學將繼續在科研平台建設與共享、成果轉化、人才培養等方面支持中心發展。

全球健康藥物研發中心由蓋茲基金會、清華大學和北京市政府於2016年共同創立，重點研究領域包括抗病毒研究以及結核病、瘧疾等疾病研究。

6月15日，比爾蓋茲在微博最新發文表示，中國在衛生、農業、營養和減貧方面有著非常寶貴的經驗值得與世界分享。期待未來繼續與中國夥伴攜手為全球進步做出更多貢獻。

另外，蓋茲基金會公布了比爾∙蓋茲昨天為全球健康藥物研發中心舉辦特別活動準備的演講稿。蓋茲在講稿中指出，蓋茲基金會致力於在全球範圍內推動科研創新，改善人們的生活，與全球健康藥物研發中心的合作便是其中很重要的一項工作。「我希望看到中國在幫助全球，尤其是非洲國家應對這些挑戰方面發揮更大的作用。」

蓋茲認為，中國在健康、農業、營養和減貧等方面擁有寶貴的成功經驗可以分享。中國也聚集了大量人才。無論是在實驗室、初創企業還是高等學府，與年輕人正努力尋找面向未來的解決方案。「我期待看到GHDDI、中國和世界各地的創新者在未來為推動全球進步做出貢獻。」

6月14日，微軟創始人比爾蓋茲抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京。