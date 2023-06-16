我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

蓋茲訪京首日 捐5000萬美元助傳染病藥物研發

中國新聞組／北京16日電
比爾蓋茲發表演講。(取材自澎湃新聞)
比爾蓋茲發表演講。(取材自澎湃新聞)

微軟聯合創辦人比爾蓋茲昨（15日）造訪位於北京的「全球健康藥物研發中心（GHDDI）」，蓋茲基金會承諾未來五年向該中心捐贈5000萬美元從事傳染病藥物研發。蓋茲並在微博發文指中國在衛生、農業、營養和減貧方面有非常寶貴的經驗，期待未來與中國夥伴攜手做出更多貢獻。

每日經濟新聞報導，為進一步加強全球健康藥物研發中心的藥物研發能力，據蓋茲基金會官方微博6月15日消息，蓋茲基金會承諾未來五年向中心提供5000萬美元捐贈，繼續攜手北京市政府和清華大學，共同支持全球健康藥物研發中心進行用於治療結核病和瘧疾等傳染病的藥物研發，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。

北京市政府承諾提供同等規模的資金支持。清華大學將繼續在科研平台建設與共享、成果轉化、人才培養等方面支持中心發展。

全球健康藥物研發中心由蓋茲基金會、清華大學和北京市政府於2016年共同創立，重點研究領域包括抗病毒研究以及結核病、瘧疾等疾病研究。

6月15日，比爾蓋茲在微博最新發文表示，中國在衛生、農業、營養和減貧方面有著非常寶貴的經驗值得與世界分享。期待未來繼續與中國夥伴攜手為全球進步做出更多貢獻。

另外，蓋茲基金會公布了比爾∙蓋茲昨天為全球健康藥物研發中心舉辦特別活動準備的演講稿。蓋茲在講稿中指出，蓋茲基金會致力於在全球範圍內推動科研創新，改善人們的生活，與全球健康藥物研發中心的合作便是其中很重要的一項工作。「我希望看到中國在幫助全球，尤其是非洲國家應對這些挑戰方面發揮更大的作用。」

蓋茲認為，中國在健康、農業、營養和減貧等方面擁有寶貴的成功經驗可以分享。中國也聚集了大量人才。無論是在實驗室、初創企業還是高等學府，與年輕人正努力尋找面向未來的解決方案。「我期待看到GHDDI、中國和世界各地的創新者在未來為推動全球進步做出貢獻。」

6月14日，微軟創始人比爾蓋茲抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京。

北京 比爾蓋茲 微博

上一則

舞者造型似全裸 楊麗萍孔雀舞再惹不雅爭議

下一則

遊客穿聯名漢服 迪士尼禁入園…園方：著裝有規定

延伸閱讀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家
習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情 沒有評論

習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情 沒有評論
習近平周五將會比爾蓋茲 近年來首見外國企業家

習近平周五將會比爾蓋茲 近年來首見外國企業家
比爾蓋茲推特宣布抵達北京 傳周五將與習近平會面

比爾蓋茲推特宣布抵達北京 傳周五將與習近平會面

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居