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中球迷狂熱「圍城」 梅西出不了飯店 線下活動全取消

中國新聞組／北京13日電
梅西在微博上分享他練球照片。（取材自微博）
梅西在微博上分享他練球照片。（取材自微博）

球王梅西隨阿根廷足球隊到中國踢表演賽，瘋狂球迷聚集球隊下榻酒店，甚至占據酒店健身室，連阿根廷記者都驚訝，「跟隊報導以來從未見過這樣場面」。主辦單位基於安保考慮，除了賽事，梅西所有商業活動、晚宴、採訪都取消，球迷見面會也延期改在淘寶線上舉行。

據「北京時間」報導，阿根廷隊本該11日下午6點在奧體中心作賽前訓練，但由於酒店外球迷「太瘋狂」，阿根廷隊無法從酒店出門，不得不取消訓練。所幸到傍晚時分，梅西和阿根廷隊終於可以登上大巴前往訓練場。梅西12日也在微博分享3張練習的照片。

至於15日比賽的門票，官方渠道的門票發售早已結束，主辦單提醒，現在唯一靠譜的渠道就是主辦方以及這次賽事的贊助商，其他渠道的門票，建議大家慎重，一不小心可能就會上當。

近日賽事主辦方發現互聯網平台發布：「直播帶貨」、「足球明星見面會」、「可與梅西合影」、「可與參賽球員同桌吃飯」、「可與世界足球明星合影」、「與足球隊面對面溝通」、「球衣簽名」等內容，並收取高額費用。主辦方提醒，主辦方並未安排梅西員參加任何公益或商業活動。

球迷擠進梅西下榻的酒店外，等待球隊。（美聯社）
球迷擠進梅西下榻的酒店外，等待球隊。（美聯社）

一名媒體人李思明說，阿根廷隊現在別說是走出酒店，連走出球隊包下的那幾層樓都很麻煩。他稱，過去也不是沒有巨星來過中國，NBA的布萊恩（Kobe Bryant）如日中天時也來過北京，那時活動也基本能進行，「到了2023年，怎麼弄到連酒店的健身房都去不了？」

梅西中國行從下機就風波不斷，不僅傳出護照簽證問題，疑似在海關等候2個多個小時。大批球迷還等在飯店外，場面失序，本來預計舉行的訓練和見面會也宣布取消。部分球迷的脫序行為，讓網友怒批崇洋媚外，嘲諷「有時間追星不如回家陪父母」。

「梅西被迫宅在酒店」、「阿根廷隊原定訓練取消」、「梅西見面會取消」等詞條登上微博熱搜後，引發部分網友不滿，直呼「崇洋媚外」、「真夠丟人的，沒有素質的表現」。

媒體評論指出，球迷想一睹梅西真容在意料之中，在意料之外的，是自媒體將梅西到訪當成搜刮流量的狂歡，各類謠言，無非是瞄準焦點人物和熱點事件，靠瞎編亂造、混淆視聽、譁眾取寵來吸引眼球、騙取點擊、收割流量，也有煽動群眾情緒的嫌疑。

球迷擠進梅西下榻的酒店。（Getty Images）
球迷擠進梅西下榻的酒店。（Getty Images）

梅西 足球 北京

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