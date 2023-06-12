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劉曉波遺孀劉霞罕見公開露面 與達賴喇嘛見面

中國新聞組／北京12日電
劉曉波的遺孀劉霞(左二）當面送給達賴喇嘛劉曉波的詩集和她的個人攝影集。（達賴喇嘛辦公室提供）
劉曉波的遺孀劉霞(左二）當面送給達賴喇嘛劉曉波的詩集和她的個人攝影集。（達賴喇嘛辦公室提供）

西藏宗教精神領袖達賴喇嘛10日在印度達蘭薩拉會見諾貝爾和平獎獲得者、著名社會與人權活動家劉曉波的遺孀劉霞。達賴喇嘛對能夠見到劉霞表示非常高興。

這是劉霞難得的一次公開露面。美國之音報導，劉霞本次是隨同約50名不同國家和族裔團體代表，出席藏人行政中央下屬的西藏政策研究中心（Tibet Policy Institute）舉辦的「中國和改變中的全球秩序：前景與挑戰」三天會議時，受到達賴喇嘛的會見。劉霞拒絕接受任何採訪。

陪同劉霞訪問的西藏政策研究中心資深研究員丹增潘多（Phenthok）說，「達賴喇嘛尊者接見了這次三天會議的所有不同組織代表。他非常非常高興見到劉霞，她是特別趕來見尊者的。她通常不參加會議或活動」。

丹增潘多表示，劉曉波很崇敬達賴喇嘛。劉霞離開中國後，很多人甚至不知道劉霞住在哪裡，他們聯繫了劉霞，劉霞表示達賴喇嘛是她唯一信仰和崇敬的人。「她（劉霞）有很多健康問題，很多情緒困擾，但她遠道而來就是為了見到達賴喇嘛尊者。她今天很高興，很滿足。她通常與人交往會憂慮不安，不喜歡聚會，但這次無論是在開會時或是在進餐時她都異常健談，十分開心。」

劉曉波是中國著名社會活動家和人權活動家，是「零八憲章」的發起者和起草人，2010年榮獲諾貝爾和平獎。同年10月27日達賴喇嘛與其他15名諾貝爾和平獎獲得者一同呼籲中國政府釋放在獄中的劉曉波。劉曉波於2017年7月13日去世。

達賴喇嘛 諾貝爾 印度

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