三星堆「跨坑拼對」合體2神像 3D模型還原3000年前形態

銅獸馱跪坐人頂尊銅像與銅罍座倒立鳥足頂尊神像 資料來源：大公報 照片：新華社

利用新科技手段，用三星 堆八個「祭祀坑」出土的青銅器，還原了3000年前的「奇妙組合」。四川省文物考古研究院10日在成都公布，經過發掘和文保人員合作研究，近期兩件大型青銅器的相對完整形態得以震撼呈現。

香港 文匯引述新華社報導，據四川省文物考古研究院院長唐飛表示，這兩件青銅器分別為銅獸馱跪坐人頂尊銅像和銅罍座倒立鳥足頂尊神像，是從埋在不同「祭祀坑」裡的殘件拼接而成。考慮結構安全問題，目前文物實體無法湊在一起，於是利用三維掃描和3D模型等科技手段，成功復原了這兩件「國寶」的相對完整形態。

復原完成的銅獸馱跪坐人頂尊銅像通高1.589米，總體而言是「神獸」馱著一個頭頂尊的跪坐銅人像。由二號「祭祀坑」的銅尊口沿、三號「祭祀坑」的銅頂尊跪坐人像、八號「祭祀坑」的銅神獸組合而成。

這件文物由上、中、下三部分構成。下層是「神獸」，昂首挺胸、四肢壯碩、威風凜凜。神獸頭頂中央還站立着一個衣着華麗的青銅人像。中間層是一個跪在「神獸」背部的銅人像，濃眉大眼，頭頂戴冠，上身着曲折雲雷紋長袖對襟短衣，下身穿眼形紋短裙，雙臂舉於胸前。上層為三段式的折肩尊，尊上有龍和獸造型的立體附飾。

唐飛認為，這組青銅器表現了一個祭祀場景，跪在神獸背上的應是巫者身分，跪立是古蜀禮神最虔誠的姿勢。站立在神獸頭頂的銅人，或許象徵古蜀王者。巫者頭頂的銅尊具有中原文化風格，推測祭祀中尊內應盛有海貝、玉、酒之類的祭品。

復原完成的銅罍座倒立鳥足頂尊神像通高2.53米，主要由銅罍、神像和人像構成，由二號「祭祀坑」的銅鳥足人像、三號「祭祀坑」的爬龍銅器蓋、八號「祭祀坑」的銅頂尊撐罍曲身人像、銅持龍立人像、銅杖形器五個部分拼接而成。這件青銅器主體是一尊倒立的神像，縱目突出，獠牙外露，頭頂尊、手撐罍、腳踏鳥，身體向後翻起，雙腿肌肉 健壯有力，雙足則化為鳥爪形，顯然是神而非人。

「這兩件青銅器均由相對獨立的幾個部分鑄接而成，體量巨大，造型複雜獨特，應為3000年前古蜀祭祀的藝術形象，體現出三星堆先民高超的青銅設計和鑄造技藝。它們既展現了古蜀文明的獨特性，又體現出中原文化的強烈影響，再次昭示了中華文明源遠流長、博大精深、多元一體。」唐飛說。

跨坑成功拼對文物，證明了祭祀區域的幾座「祭祀坑」的形成年代相近，對於了解三星堆祭祀區的考古學年代、布局、性質、祭祀形式等具有重要意義。

據了解，隨着三星堆遺址祭祀區野外工作的全面結束，新出土文物的室內整理、保護和修復成為當前最重要的工作之一。銅獸馱跪坐人頂尊銅像目前已基本確認完整，而銅罍座倒立鳥足頂尊神像可能還有其他部分。