「妳為世界帶來光」四川31歲孤獨症康復師器捐感動全網

朱紅琳生前決定去世後捐獻全部器官。（取材自華西都市報）

近日，四川資陽31歲朱紅琳的故事感動全網。朱紅琳是一名兒童保健科康復師，幫助孤獨症兒童融入家庭、校園和社會。幾年前，她被查出患有再生障礙性貧血，便決定去世後捐獻全部器官。5月16日，朱紅琳離開這個世界。朱紅琳的母親林女士說，支持女兒的決定，幫她完成最後一個願望，也讓女兒的生命以另一種方式延續。

華西都市報報導，朱紅琳在資陽市雁江區婦幼保健院兒童保健科工作，主要從事兒童康復工 作，後接手孤獨症兒童康復治療，成為無數「來自星星的孩子」的「媽媽」。

自閉症又稱「孤獨症」，是兒童廣泛性發育障礙的代表性疾病，主要特徵是漠視情感、拒絕交流、語言發育遲滯、行為重覆刻板，以及活動興趣範圍的顯著局限性。作為一名為「星星」點燈的人，朱紅琳需要付出比普通醫護人員更多的耐心和努力，其累計治療兒童200餘名。

朱紅琳2019年確診罹患再生障礙性貧血病。由於工作的特殊性，想到如果半途而廢，可能會影響患兒的治療效果，患病後的朱紅琳一邊吃藥，一邊堅持治療他人。

2021年，朱紅琳對家人提出想捐獻遺體的想法。「當時我們還是很反對。」林女士說，「她說如果自己身後能捐贈器官幫助其他人，就相當於透過另一種方式活在世上。我們拗不過她，就同意了。」

「她原本還是個急性子，從事孤獨症康復後，把自己磨練得很有耐心。」林女士說，很感謝一路上給予女兒幫助的同事和朋友們，如今算是完成女兒的一個願望，「希望獲贈器官的家庭能少一點悲傷，也讓女兒的生命能以另一種方式延續。」而在姊姊朱紅琳的影響下，弟弟現在也從事康復相關工作。

朱紅琳的故事經媒體報導後，受到不少網友關注，紛紛留言表達哀思：「美麗的女孩，你就是人世間的一束光，溫暖、照耀著大家一路前行」、「謝謝你為這個世界帶來了光，你只是以另一種形式活著」。