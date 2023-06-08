我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

「妳為世界帶來光」四川31歲孤獨症康復師器捐感動全網

中國新聞組／北京8日電
朱紅琳生前決定去世後捐獻全部器官。（取材自華西都市報）
朱紅琳生前決定去世後捐獻全部器官。（取材自華西都市報）

近日，四川資陽31歲朱紅琳的故事感動全網。朱紅琳是一名兒童保健科康復師，幫助孤獨症兒童融入家庭、校園和社會。幾年前，她被查出患有再生障礙性貧血，便決定去世後捐獻全部器官。5月16日，朱紅琳離開這個世界。朱紅琳的母親林女士說，支持女兒的決定，幫她完成最後一個願望，也讓女兒的生命以另一種方式延續。

華西都市報報導，朱紅琳在資陽市雁江區婦幼保健院兒童保健科工作，主要從事兒童康復工作，後接手孤獨症兒童康復治療，成為無數「來自星星的孩子」的「媽媽」。

自閉症又稱「孤獨症」，是兒童廣泛性發育障礙的代表性疾病，主要特徵是漠視情感、拒絕交流、語言發育遲滯、行為重覆刻板，以及活動興趣範圍的顯著局限性。作為一名為「星星」點燈的人，朱紅琳需要付出比普通醫護人員更多的耐心和努力，其累計治療兒童200餘名。

朱紅琳2019年確診罹患再生障礙性貧血病。由於工作的特殊性，想到如果半途而廢，可能會影響患兒的治療效果，患病後的朱紅琳一邊吃藥，一邊堅持治療他人。

2021年，朱紅琳對家人提出想捐獻遺體的想法。「當時我們還是很反對。」林女士說，「她說如果自己身後能捐贈器官幫助其他人，就相當於透過另一種方式活在世上。我們拗不過她，就同意了。」

「她原本還是個急性子，從事孤獨症康復後，把自己磨練得很有耐心。」林女士說，很感謝一路上給予女兒幫助的同事和朋友們，如今算是完成女兒的一個願望，「希望獲贈器官的家庭能少一點悲傷，也讓女兒的生命能以另一種方式延續。」而在姊姊朱紅琳的影響下，弟弟現在也從事康復相關工作。

朱紅琳的故事經媒體報導後，受到不少網友關注，紛紛留言表達哀思：「美麗的女孩，你就是人世間的一束光，溫暖、照耀著大家一路前行」、「謝謝你為這個世界帶來了光，你只是以另一種形式活著」。

復工

上一則

戴紙帽被當「披麻帶孝」尋釁 男維權2年：嚥不下這口氣

下一則

江西學霸曬超狂經歷 留守兒考上南大 一路奔進聯國實習

延伸閱讀

6/8福安康寧同樂日 華埠登場

6/8福安康寧同樂日 華埠登場
4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例
四川樂山國有林場山體崩塌 員工19死

四川樂山國有林場山體崩塌 員工19死
缺水了…四川水公司 勸民眾月沖涼最多4次

缺水了…四川水公司 勸民眾月沖涼最多4次

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器