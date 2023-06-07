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別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

中國新聞組／北京7日電
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

搭乘大眾交通時，難得看到有空位總想立刻坐下去，近日一位中國網友提問，搭公交車時看到一位阿姨提醒別人「剛坐過的熱椅子別馬上去坐」，他表示也曾聽媽媽說過類似的話，很想知道是為什麼？「不能坐別人坐過的熱凳子」話題一度衝上熱搜。

每日經濟新聞報導，「不能坐別人坐過的熱凳子」掀起網友激烈辯論，一部分人認為，坐了別人坐熱的座位有傳染疾病的可能。不過，也有網友認為這種說法毫無科學依據。

還有不少網友稱，自己在地鐵上經常坐「熱凳子」，上班族表示「上班已經很累了」、「等座位涼了就沒了」。

天氣漸熱，民眾著裝比較清涼，究竟坐熱凳子到底有沒有傳染疾病的風險？

據報導，專家解釋，大部分透過接觸傳播的病原體對溫度和濕度都很敏感，在乾燥炎熱的環境中，往往無法生存太久，在脫離人體環境後會很快死亡。

浙江省人民醫院感染病科主任潘紅英主任醫師表示，不管是哪一種傳染性疾病，傳播途徑是關鍵，比如接觸傳播、血液傳播、呼吸道傳播等等，單純的「凳子熱」是不會造成傳染的。

潘紅英說，至於泌尿系統的疾病，就坐時通常有衣物阻隔，肛門或尿道並不會直接接觸座椅，因此極少有接觸傳播的可能。

潘紅英表示，「要讓病菌穿透另一個人的衣物和皮膚屏障，需要足夠的數量和活性，這種可能性非常小，所以不必過於擔心」，「與其看椅子熱不熱，不如看看椅子髒不髒」。

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