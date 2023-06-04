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人類第一次 中國天宮實現「太空造血」

記者黃國樑／綜合報導
央視新聞客戶端報導，天宮太空站的實驗櫃已首次實現了人類幹細胞的太空造血。（取材自央視新聞客戶端）
央視新聞客戶端報導，天宮太空站的實驗櫃已首次實現了人類幹細胞的太空造血。（取材自央視新聞客戶端）

隨著此前天舟六號的成功發射對接，神舟十五號乘組航天員已經協助科研團隊開始展開為期6至15天的細胞在軌培養實驗，據央視新聞客戶端報導，其中包括國際首次開展的人類多能幹細胞在太空條件下的人胚胎幹細胞體外造血分化的研究，並已經實現了第一個實驗目標，即首次實現了人類幹細胞的太空造血。

報導說，人多能幹細胞因具有無限增殖潛能以及可分化成為人體內幾乎所有的細胞類型的能力，是用於再生醫學的極佳細胞來源。當人多能幹細胞在太空環境下生長時會發生什麼變化，是當前空間生命科學研究的熱點之一，也是中國空間站正在展開的太空實驗。

神舟十五號乘組航天員已經協助科研團隊開始展開為期6至15天的細胞在軌培養實驗，其中包括國際首次開展的「人類多能幹細胞在太空條件下的人胚胎幹細胞體外造血分化」的研究。

央視記者從負責空間站在軌實驗的中國科學院空間應用中心獲悉，中國空間站科學實驗櫃已基本調試完畢，各項太空實驗正有序展開。央視在這一報導中指出，變重力實驗櫃已展開「月球和火星重力實驗」。央視在畫面上顯示變重力科學實驗櫃正在模擬火星重力條件下的沸騰實驗，而在它旁邊則是模擬的接近於零重力條件下的顆粒振動實驗。

中國科學院空間應用中心副主任設計師王亦風：在一個0到2G的可變重力的環境下，通過變重力科學實驗櫃提供的環境開展相關的實驗。目前在模擬了火星重力以及月球重力下，開展了常規的沸騰實驗以及有限氣泡的沸騰實驗，並進行了相關的研究。

報導說，變重力實驗櫃還開展了5種低重力水平下顆粒材料振動流化特性的研究，觀測了接近0G重力水平下顆粒體系的自由狀態，以及0到2G重力水平下顆粒運動的典型狀態。在神舟十五號乘組的協助下，科研團隊還開展了燃燒科學實驗、高溫材料樣品實驗、流體物理實驗等。

中國科學院深圳先進技術研究院生物醫藥與技術研究所研究員雷曉華說，事實上我們已經在軌分化到了類似於鵝卵石一樣的一個造血幹細胞，那麼這些造血幹細胞它會經過再進一步的成熟和分化，類似一個葡萄串的一樣的一個造血幹細胞群，這一次實驗事實上已經實現了第一個實驗目標，首次實現了人類幹細胞的太空造血。

報導指出，2017年，中國科研團隊利用天舟一號貨運飛船開展了小鼠胚胎幹細胞的增殖、分化研究，結果表明空間微重力環境對小鼠胚胎幹細胞的3D生長及乾性的維持提供了很有利的條件，幹細胞在太空培養呈現出更優於地面的3D生長方式且維持更高水平的多能性基因表達。

雷曉華表示，後面其實還有好多工作要做，我們需要進行一個全方位檢測和分析，通過地面的對照組進行一個比對，篩選出太空環境影響人多能幹細胞早期造血分化的相關基因。後續我們還將利用天舟七號或者天舟八號飛船，繼續開展能誘導多能幹細胞在空間環境下的三維生長研究，來探討空間環境幹細胞三維生長的規律，以及微重力對幹細胞生長影響的作用機理。

天宮太空站另進行了火星的重力模擬實驗。（取材自央視新聞客戶端）
天宮太空站另進行了火星的重力模擬實驗。（取材自央視新聞客戶端）

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