甩掉發配邊疆陰霾？ 趙立堅雲南邊境調研出現這個表情

趙立堅與傈僳族外事界務員交流。（取材自雲南外事）

已鮮少露面的前中國外交部發言人、現任中國外交部邊界與海洋司副司長趙立堅 不久前赴雲南調研。根據網上曝光的照片，趙立堅身著西裝，臉上並露出笑容。趙立堅被認為是中國「戰狼外交」的代表人物。他在今年初卸任發言人職務「發配邊疆」，此前還因為憔悴模樣與外貌發福受到關注。

極目新聞報導，5月24日的「雲南外事」微信 公眾號披露了趙立堅最新一次露面，指5月19日至24日，趙立堅一行前往雲南調研國家陸地邊界管理與合作工作。

根據訊息，趙立堅深入中寮、中緬邊界一帶，並前往雲南西雙版納州猛臘縣磨憨鎮、保山市騰衝市猴橋鎮、怒江州瀘水市片馬鎮等邊境地區，實地踏查邊界線，瞭解雲南邊界歷史變遷，調研當前口岸通道功能發揮情況，與外事、商務、公安、邊檢等一線工作人員交流座談，調研新形勢下邊界管理與合作新問題。

根據釋出的照片，趙立堅滿臉笑容地與傈僳族外事界務員交流，並且考察邊界。

趙立堅表示，邊界工作是促進中國與鄰國睦鄰友好和交流合作，維護國家領土主權和發展利益的重要工作。雲南是邊界工作大省，在服務周邊外交中地位特殊。

此前，中國外交部曾經回應趙立堅調離發言人一事。當時中國外交部發人汪文斌稱，趙立堅是「根據工作需要，交流任職」，強調中國外交官對原則問題「堅決維護」。

公開信息顯示，趙立堅此前擔任中國駐巴基斯坦大使館 公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦，2019年出任外交部新聞司副司長，隨後出任外交部發言人。2023年初轉任邊界與海洋司副司長，當時被外界認為這是中國要改變戰狼外交的訊號。