我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

甩掉發配邊疆陰霾？ 趙立堅雲南邊境調研出現這個表情

中國新聞組／北京2日電
趙立堅與傈僳族外事界務員交流。（取材自雲南外事）
趙立堅與傈僳族外事界務員交流。（取材自雲南外事）

已鮮少露面的前中國外交部發言人、現任中國外交部邊界與海洋司副司長趙立堅不久前赴雲南調研。根據網上曝光的照片，趙立堅身著西裝，臉上並露出笑容。趙立堅被認為是中國「戰狼外交」的代表人物。他在今年初卸任發言人職務「發配邊疆」，此前還因為憔悴模樣與外貌發福受到關注。

極目新聞報導，5月24日的「雲南外事」微信公眾號披露了趙立堅最新一次露面，指5月19日至24日，趙立堅一行前往雲南調研國家陸地邊界管理與合作工作。

根據訊息，趙立堅深入中寮、中緬邊界一帶，並前往雲南西雙版納州猛臘縣磨憨鎮、保山市騰衝市猴橋鎮、怒江州瀘水市片馬鎮等邊境地區，實地踏查邊界線，瞭解雲南邊界歷史變遷，調研當前口岸通道功能發揮情況，與外事、商務、公安、邊檢等一線工作人員交流座談，調研新形勢下邊界管理與合作新問題。

根據釋出的照片，趙立堅滿臉笑容地與傈僳族外事界務員交流，並且考察邊界。

趙立堅表示，邊界工作是促進中國與鄰國睦鄰友好和交流合作，維護國家領土主權和發展利益的重要工作。雲南是邊界工作大省，在服務周邊外交中地位特殊。

此前，中國外交部曾經回應趙立堅調離發言人一事。當時中國外交部發人汪文斌稱，趙立堅是「根據工作需要，交流任職」，強調中國外交官對原則問題「堅決維護」。

公開信息顯示，趙立堅此前擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦，2019年出任外交部新聞司副司長，隨後出任外交部發言人。2023年初轉任邊界與海洋司副司長，當時被外界認為這是中國要改變戰狼外交的訊號。

趙立堅 大使館 微信

上一則

冷盤、素食、分量少 年輕華人流行吃「白人餐」

下一則

「小美人魚」在中國票房差因「政確過頭」？ 西方網民罵：是歧視

延伸閱讀

台美貿易倡議今簽協定 中國外交部：堅決反對

台美貿易倡議今簽協定 中國外交部：堅決反對
賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答
謝鋒赴美任大使？ 中國外交部：建議關注網站更新

謝鋒赴美任大使？ 中國外交部：建議關注網站更新
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…