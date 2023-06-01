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中國唯一火山院士劉嘉麒 82歲的他在b站與「小朋友」開講

中國新聞組／北京1日電
火山院士劉嘉麒在b站開課了。(視頻截圖)
火山院士劉嘉麒在b站開課了。(視頻截圖)

「B站的小朋友你們好，我是劉嘉麒，歡迎你們對地球科學感興趣。」這句親切的開場白，拉近白髮院士和網友距離。82歲的劉嘉麒是中國火山學研究方面唯一的院士，他帶來的「如何喝五大連池的礦泉水」、「把冰山扔進火山會怎樣」等短視頻生動有趣，總能引起網友的彈幕刷屏互動。

新京報報導，劉嘉麒1941年在遼寧丹東出生。9歲時，他的父親去世，家裡失去了勞動力和經濟來源。由於家境拮據，高中畢業填志願時，母親對他說，哪所學校不要錢或者少要錢就報考哪個。當時師範院校不要錢，於是他考取了長春地質學院（現吉林大學）。

劉嘉麒上大學的前三年，正是1960年到1963年的三年困難時期，大學畢業後考上研究生，由於文革原因，學業被迫中斷。1978年，國家恢復研究生招生，劉嘉麒決定回爐重新考研，此時他已經37歲，如願考上中國科學技術大學研究生院後，讀完碩士又讀博士。

劉嘉麒的專業是地質年代學，做畢業論文時，他選擇用同位素年代學和地球化學方法，對長白山乃至整個東北地區新生代火山活動進行研究。這個題目上一輩的老師都沒有做成，但他就是想做別人做不成的事。當時，他冒險到長白山去採樣品測量，得到很好的數據。「我當了27年8個月的學生，科研基礎還是很牢固的」。

火山噴發現場，劉嘉麒也去過五、六次。他現場測量，岩漿超過1000℃。「我們搞地質的，如果一輩子看不到火山噴發，是挺遺憾的一件事兒。」

劉嘉麒認識的三位同行都埋在火山裡，他也經歷過驚心動魄的危急時刻。2000年，他前往印尼喀拉喀托火山考察，就在離山頂不足200米時，地震突發。地震和火山噴發經常伴生，此時已年過六旬的劉嘉麒和同行趕緊往山下跑，最終躲過一劫。

報導指出，從事地質研究與科考60多年，劉嘉麒的足跡遍布七大洲五大洋。現今仍活躍在科研、科普、教學的第一線的，開始在B站做UP主。他坦言不明白「UP主」是什麽，但他知道科普「要用年輕人喜歡的方式」。

劉嘉麒目前有36.8萬名粉絲，發布約100條科普視頻。近兩年，印尼和湯加的兩座火山先後噴發，使火山成了熱門話題。作為一位資深火山UP主，劉嘉麒正在和更多年輕網友分享有趣的火山知識。

火山噴發 印尼 地震

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