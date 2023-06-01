廣東汕尾海灘現百米生蠔帶 颱風吹來的？民眾樂撿百斤

市民撿拾沙灘上的生蠔。（取材自北青網／受訪者供圖）

廣東汕尾大湖沙灘近日出現大量生蠔，消息傳出引來不少民眾趕海撿拾，有人甚至大豐收1、2百斤。為什麼會出現這麼多生蠔？可能最近生成的瑪娃颱風有關。當地海洋綜合執法大隊工作人員稱，這些生蠔成因不明，建議民眾盡量不要食用。

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極目新聞報導，多位網友拍攝的視頻顯示，海邊沙灘上密密麻麻鋪滿了生蠔，不少人在撿，到晚上依然有許多人戴著頭燈、拿著桶或袋子來撿。撿生蠔的地點位於廣東汕尾市海豐縣大湖沙灘。也有網友稱，自己撿生蠔的地方在汕尾陸豐市金廂銀灘等地點。

汕尾市民余先生說，這幾天他在網上看到有人在當地海邊撿生蠔，30日凌晨4時許，他就和朋友開車到大湖沙灘附近去撿。他們到的時候，已經有一兩百人在現場撿，還有人一車一車運，光是他看到的鋪滿生蠔的海灘就有兩三百米長。不過沙灘上的生蠔個頭不一，有不少生蠔已經爛掉，他和朋友挑挑揀揀，用桶裝了一百多斤，準備自行烹飪。因為沙多，他已把生蠔放在海水里浸泡，暫未食用。

汕尾市民劉先生也表示，他看到消息後，30日下午1時許到大湖沙灘附近撿了一兩百斤生蠔。

報導指出，海豐縣海洋綜合執法大隊工作人員稱，目前尚不清楚沙灘出現大量生蠔具體原因，大湖沙灘附近有不少養蠔的漁民，有可能是養殖的生蠔被海水沖上岸。目前還不知道這些生蠔食用是否安全，建議市民盡量不要食用，他們會向上級反映相關情況。