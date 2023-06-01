健身達人猛挑戰「徒手爬橋」 北京網紅橋被封了

愛好者們挑戰「徒手爬橋」。（取材自上游新聞）

近日，在抖音App上不少網友透露，北京 市龍潭公園附近健身 達人們喜愛「徒手爬橋」的網紅橋被封了。過去一段時間，不少健身達人、運動博主甚至專業運動員 都曾前來挑戰，這個話題在網上的關注度也很高，相關視頻總點擊量已經超過50億次，成功火出圈，成為知名的網紅打卡點。對於網紅橋被封一事，不少網友表示，安全問題的確需要重視。

上游新聞報導，網友所說的這座網紅橋，指的是東二環北京人衛大廈、東二環西側路至龍潭公園東門之間的一座人行天橋，橫跨在護城河上。今年以來，由於很多人前來進行街頭極限挑戰「徒手爬橋」，引發廣泛關注。

作為這座網紅橋的「孵化者」，健身博主「BOSS海洋」2022年12月在此挑戰「徒手爬橋」成功。他跳上橋下護城河的護欄，用雙手抓著橋下的水泥縫隙，憑藉手臂、手指力量，從橋的這頭攀爬到橋的那頭。後來，還出現了新的挑戰方式，包括「吊環挑戰」等——即在40米長的人行天橋護欄上掛著10多根吊環，挑戰者從橋的一側依次抓住吊環，運用身體的擺動，前往橋的另一側。

從「BOSS海洋」發布的視頻可以看到，每天都有不少人前來挑戰「徒手爬橋」，但真正闖關成功的屈指可數。多數人都以「撲通」落入水中而宣告挑戰失敗。但這座橋也慢慢火出圈，成為網紅打卡點。在抖音App上，「BOSS海洋」發布的各種挑戰視頻累計播放量已經超過50億，吸引了不少全國各地的健身達人、運動博主甚至專業運動員前來挑戰。

隨著網紅橋的走紅，除吸引大量網友關注外，也引發不少市民擔憂：萬一發生受傷或者溺水等意外事故，怎麼辦？

上游新聞日前在北京市水務局官網「政民互動」的「投訴諮詢」板塊發現，曾有市民發帖投訴《東二環出現河道配橋吊環極限運動》。投訴時間為今年5月21日。北京市水務局5月24日對該投訴進行了回覆：「針對玩吊環這一現象，我局承辦單位已加大此區域的巡查力度，發現後及時對參與吊環活動人員進行了勸阻，且提示市民水深危險，文明親水。但目前沒有法律明確禁止此類行為，故無法開展執法」。

多名網友5月28日發布視頻表示，有工作人員開著船來到網紅橋下，先是用鋼板將網紅橋上的縫隙遮蓋，再用結構膠對其進行固定。這樣一來，健身達人們再也無法在此進行「徒手爬橋」等挑戰了。