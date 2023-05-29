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滇遺址埋6.5米厚螺螄殼 古人吃剩堆成一座山

中國新聞組╱北京29日電
螺螄殼的覆蓋面積達9萬多平方米。(取材自中國小康網)
螺螄殼的覆蓋面積達9萬多平方米。(取材自中國小康網)

雲南昆明滇池邊有個古城村遺址，看似普通的土丘下，埋藏著一座螺螄山。古時居住在此的人，從滇池中捕撈螺螄食用，然後將殼丟棄；歷經千餘年，雲南這處遺址下埋著6.5米厚的螺螄殼，形成了面積約為13個足球場大小的「貝丘遺址」。

來源：YouTube

中國小康網報導，螺螄不僅僅是一味美味佳餚，還具有很高的營養價值和藥用價值。首先螺螄含有豐富的鈣質，有助發育階段的兒童、更年期女性及老年人補鈣；其次，螺螄性寒、味甘、無毒，入足太陽膀胱經，具有清熱、利水、明目的功效。

根據央視紀錄片「尋古中國·古滇記」，雲南昆明滇池邊的古城村遺址，是雲南目前已知保存最完整的先滇時期環形貝丘遺址。古工作人員分析，「當時的人吃完螺螄殼以後，會把它丟在這裡，常年月累，這個地點就形成了小山一樣的螺螄殼土塚。」

專家判斷，古滇人至少自商代開始，已經在滇池周邊定居， 並創造了屬於他們的文明。

滇池自古盛產螺螄，現在居住在滇池周邊的人，也會到滇池裡捕撈螺螄來食用。儘管和古滇人吃的並非同一品種，但通過小小的螺螄殼，今人和古人之間，彷彿也有了巧妙的聯繫。

雲南昆明滇池古城村遺址，古人吃剩的螺螄殼堆成一座山。(取材自中國小康網)
雲南昆明滇池古城村遺址，古人吃剩的螺螄殼堆成一座山。(取材自中國小康網)

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