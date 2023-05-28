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地方債務惡化 武漢罕見向259家公司公開催債

中國新聞組／北京28日電
武漢財政局的催債公告。(取材自長江日報)
武漢財政局的催債公告。(取材自長江日報)

中國疫後經濟反彈乏力，而地方債務危機卻愈演愈烈，湖北省武漢市財政局居然破天荒登報向250多家企業和單位公開催債；這種做法雖然讓許多觀察家頗感意外，但是債務危機在中國已經不是一個新問題。

美國之音報導，武漢市財政局和武漢長江資產26日在長江日報上十分罕見地發布債務催繳聯合公告，要求259家企業和單位償還截至2018年年末尚未償還的欠款。

在被催繳的259家企業和單位中不乏知名企業，例如統一集團；欠款最低者只欠1萬多元（人民幣，下同，約1415美元），欠款最多者為武漢東風輕型汽車公司，欠款本金高達2354萬元（約333.1萬美元），這些企業和單位合計欠款總額達到3億元（約4246萬美元）。

證券時報報導，值得一提的是，除了常見的企業欠款，武漢市旗下區財政局也上榜欠款名單，包括武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局、江夏區財政局5個區財政局單位，其中，江夏區財政局欠款最多，達到1252萬元，欠款最低的為漢南區財政局，欠款幣50萬元。

長江資產表示，為最大限度地實現債權回收，自本公告發布之日起3個月內，任何單位或個人可向長江資產提供相應債務人的資金、實物、權益等財產線索，經長江資產審查核實後，該公司願與最先提供有效財產線索的單位或個人根據公司規定簽訂服務協議，並依據服務協議的約定向其支付酬金。長江資產承諾對提供債務人財產線索的舉報人的身分予以保密。

武漢 證券 汽車

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