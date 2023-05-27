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C919大飛機首航京滬 上海飛成都機票賣919元

記者陳宥菘／綜合報導
編號B-919A的東方航空全球首架C919飛機將於近期投入營運。（取材自「大飛機」微信公眾號）
編號B-919A的東方航空全球首架C919飛機將於近期投入營運。（取材自「大飛機」微信公眾號）

中國國產C919商用大飛機，將於28日由中國東方航空訂購的C919首航上海往返北京。29日上海虹橋-成都天府的機票也開賣，價格為919元。業內人士稱，若商業運營順利且獲得航空公司與乘客信賴，C919可望成為波音737、空中巴士A320的強勁對手。

第一財經報導，東方航空這架C919航班號特設為MU9191，將於28日上午從上海虹橋飛往北京首都，再以班號MU9192從北京首都飛回上海虹橋，單程的飛行時長約為2小時25分鐘。不過，首航班機還未在東航官網或旅遊平台上開放乘客訂位。

但另據飛常準機票顯示，5月29日C919客運航班機票已可購買，這是C919首個全面開售的商業航班。航線為上海虹橋-成都天府，價格為919元。

C919客機是由中國商飛公司自行研製的1款窄體客機，採164座兩艙布局，商務艙8座，經濟艙156座，航程約4千至5500多公里。

東航是在2021年3月與中國商飛正式簽署5架C919客機的採購協議，成為國產C919飛機的全球首家用戶，首架飛機於去年底完成交付。東航25日表示，將根據實際運營情況和航網規畫，擬在今年全數完成引進。

在此之前，這架C919飛機已經完成了100小時的驗證飛行，12月9日交付後的總飛行時間也已大幅超過100小時。

除了東航，今年4月底，海南航空集團也與中國商飛在上海簽署了百架飛機採購協議，其中包括60架C919飛機確認訂單。另，去年11月珠海航展上，國銀金租、工銀金租等7家飛機租賃公司也簽署了300架C919飛機確認訂單協議。

此外，中國國航也表示與中國商飛在2010年就簽署20架C919飛機的購買協議，南航則表示對C919飛機保持高度關注，並與中國商飛保持密切溝通，將持續推進後續工作。

C919研製計畫早於2008年便啟動，首架C919原型機於2017年5月在上海浦東機場順利完成首飛。

c919大飛機成長記。(資料來源：大公報　美編吳岱穎／製表）
c919大飛機成長記。(資料來源：大公報　美編吳岱穎／製表）
C919有望最早於2023年春滿足中國民航局的規章要求，投入商業載客運營。圖為內...
C919有望最早於2023年春滿足中國民航局的規章要求，投入商業載客運營。圖為內公務艙。(香港中通社)

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