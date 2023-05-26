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廈門理工學院女大生劉婉婷獲世姐中國區冠軍 並獲人氣亞軍

中國新聞組／北京26日電
廈門理工學院劉婉婷獲世界小姐中國區總冠軍。（取材自廈門日報）
廈門理工學院劉婉婷獲世界小姐中國區總冠軍。（取材自廈門日報）

第72屆世界小姐中國區總決賽在雲南大理近日落幕，就讀於廈門理工學院2022級表演專業的學生劉婉婷榮獲總冠軍以及總決賽人氣亞軍，明年，她將代表中國參加第72屆世界小姐全球總決賽。

廈門日報報導，世界小姐（Miss World）大賽始於1951年，是全球舉辦時間最早的選美大賽，也是全球規模最大、影響最盛的選美賽事。值得一提的是，第57屆世界小姐選美大賽總決賽冠軍張梓琳，就是當年中國區總冠軍。

據報導，20歲的劉婉婷來自山東濰坊市，身高1.77米，體重50公斤，她從小就喜歡服裝表演，她向媒體介紹說，每每站上舞台，她都自信滿滿，懷著對舞台表演和時尚的熱愛與憧憬，劉婉婷選擇在大學期間，進一步學習服裝表演。

劉婉婷說，比賽在大理舉行，需要克服重重困難，首先是高原反應，其次是每天的高強度拍攝和訓練，有時下雨還要淋雨拍攝，雖然過程很不容易，但是，是一次令人印象深刻的體驗。

報導稱，舞蹈是劉婉婷的弱項，才藝展示環節的旗袍舞表演讓她的心理壓力特別大。「旗袍舞對我來說很難，有些放不開。學校老師知道後，一直耐心鼓勵和開導我，讓我放下包袱，輕裝上陣。」

這是廈門理工學院學生第二次獲得世界小姐中國區總決賽總冠軍。一直以來，廈門理工學院學子在該賽事中成績頗豐，獲獎獎項包括第67屆世界小姐中國區總決賽冠軍，第68屆世界小姐中國福建賽區前三甲，2022年世界小姐澳門賽區亞軍、十佳選手以及最具魅力獎等。

頒獎禮上的劉婉婷（右）。（取材自廈門日報）
頒獎禮上的劉婉婷（右）。（取材自廈門日報）

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