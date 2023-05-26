上海「脾氣最大的西瓜」上市 皮薄一觸即破 曾瀕臨絕種

「脾氣最大的西瓜」三林崩瓜曾瀕臨絕種，今年將產出10萬多個。（取材自澎湃新聞）

最近，在上海浦東新區川沙鎮的三林崩瓜種植基地，瓜農們正在忙著收西瓜，今年不同的是，這個基地裡的瓜農動作都格外小心，因為他們正在搶收的是號稱「脾氣最大的西瓜」。

澎湃新聞報導，5月24日，2023年浦東「三林崩瓜」首發上市。今年，盒馬透過訂單農業，在川沙鎮包了150畝基地種植三林崩瓜，讓這個市面上罕見的西瓜大批量回歸市場。

報導指出，三林崩瓜以「皮薄如紙，一觸即破，甘甜如飴，黃瓤秀色」著稱，已有上百年的歷史。雖然三林崩瓜的顏值、口味、口感在西瓜界享有一席之地，卻因為運輸損耗太高導致其很難在市面上大規模流通。20世紀60年代末，受環境條件、耕作場地等影響，三林崩瓜曾一度瀕臨絕種。

20世紀70年代末，上海市農科院專家又重新回到三林鎮種植三林崩瓜。之後經科研人員共同努力，透過提純復壯、雜交選育，將原來只有兩斤重、瓜瓤淡黃、甜度不高的崩瓜，開發成如今中心糖度約11度、單個重量約4斤的「新」崩瓜。2013年，三林崩瓜栽培技藝被列入「浦東新區非物質文化遺產」名錄。

上海市浦東新區農協會會長周德福表示，三林崩瓜種植條件要求極高，為克服種植面積不夠、推廣不足等因素，區農協會與上海三林現代農業發展有限公司、上海盒米村農業專業合作社建立戰略合作，將種植面積由50畝擴大到200畝，未來將進一步加大與其他鎮合作力度，持續提高三林崩瓜的社會影響力和經濟價值度。

訂單農業是留住被現代供應鏈 拋棄的特色農產品的有效方式，今年盒馬定植了150畝三林崩瓜，佔種植總面積的75%，預計將產出12萬個三林崩瓜。同時，該平台還透過數字化供應鏈路，統一崩瓜種植標準、採收熟度，再透過定制包裝的方式防止崩瓜在配送途中開裂。

盒馬上海區域商品總監黃一凡表示，在該平台，西瓜的線上訂單已超過9成，方便、快捷、品質穩定，是「線上挑瓜」成為主流消費方式的主因。