享受和平發展紅利 中國人有「樂觀儲蓄」

北京清華智庫發布首份中國人的國際安全觀報告。（取材自澎湃新聞）

據北京 清華大學戰略與安全研究中心昨發布首份「中國人的國際安全觀」民意調查報告，受訪民眾最關注的國際安全問題為傳染病，其次為領土、領海爭端以及中美關係。近4成受訪者認為在當前國際環境中，中國是「安全」的，研究人員解讀，這意味著中國民眾過去40年裡享受了和平發展紅利，因此有一種樂觀的慣性，或是一種「樂觀儲蓄 」。

根據這份民意調查報告，可能受調查時間節點的影響，在中國民眾多種國際安全顧慮中，全球大流行病高居首位。國際勢力介入台灣問題和中美對抗衝突緊隨其後。與之相對，民眾對氣候變化和國際經貿停滯的威脅感知相對較低。受訪者將大流行病、領土領海爭端和中美關係視作中國最應當優先處理的三大國際安全問題，中東和平、恐怖主義則是11個選項中重視程度最低的話題。

另外，在具體的外交政策問題上，報告顯示，超過五成受訪者認為目前中國對外援助偏多甚至過多。大部分受訪者同意對損害中國利益的國家、實體或個人實施制裁（91.54%），贊同中國為確保自身安全建立海外軍事基地（74.93%），並主張在中國公民人身安全受到嚴重威脅時可以在海外用兵（90.34%）。

另有78%的受訪者認為中國應在未來十年採取更積極的對外風格；其他受訪者還提到「更沉穩」、「穩中求進」等觀點。

報告指出，近半數受訪者認為，當今世界是「安全」的，近4成受訪者認為在當前國際環境中，中國是「安全」的。在北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍看來，民眾有一種樂觀的慣性，或者說是一種「樂觀儲蓄」，這是由於中國在過去的40年裡享受了和平發展紅利，因此民眾對雙邊關係、世界安全、全球化發展仍較為樂觀。

北京日報報導，達巍分析此次民調 結果認為，「民調呈現出的是一個樂觀、自信、進取的中國人形象。」他進一步闡釋道，儘管置身當前百年未有之大變局，（受訪的）中國民眾對世界還是充滿樂觀情緒，對全球化仍然持正面看法，對中美關係的未來也沒有那麼悲觀，這一結果值得認真思考。