「一家燒火全家坐牢」江蘇詛咒式標語挨批急撤

江蘇一鎮政府防火宣傳引爭議。（取材自微博）

有江蘇網友日前曬出一些路邊的防火宣傳橫幅，上面印有「一家燒火，全家坐牢」、「蹲到地裡點把火，拘留所 裡吃牢飯」、「誰家地頭誰看管，誰家著火誰罰款」等字樣，橫幅右下方宣傳落款顯示為高墟鎮人民政府。這些橫幅引起不少網友質疑，「這是連坐？」「別人菸頭扔我家地裡也怪我？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，有記者就此事致電江蘇省沭陽縣高墟鎮人民政府。工作人員稱事情已經處理完畢，「我們全部已經意識到了，已經把所有橫幅全部拿掉了，當天掛當天就拿下來了。」

江蘇一鎮政府防火宣傳引爭議。（取材自微博）

新京報快評指出，當地強力治理農戶焚燒秸稈，出發點是為了保護大氣質量，但這並不意味著，就可以動輒把人關到拘留所去，更不能連坐全家。進入法治社會，對於部分地方官員來說，陳舊的「連坐」思維也該得到清除。

紅星新聞評論指出，在2019年，「人民日報」、「半月談」等媒體就曾對「辣眼睛」的奇葩標語進行過報導與批評。當時的報道顯示，一些地方的基層標語內容頻現錯別字、內容生硬、胡亂嫁接等亂象，不僅內容過於生硬、強勢，部分地方甚至出現「詛咒式標語」。這些奇葩標語讓老百姓反感不說，還會破壞政策的權威性和公信力，對推動相關政策的實施起到反作用。

對照一下高墟鎮人民政府掛出的這些標語，問題標語的毛病幾乎占全了。都2023年了，怎麽還會舊「病」再犯？只能說明產生問題標語的「病灶」沒有得到徹底清除。