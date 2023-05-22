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90後女生辭職 住道觀租金1年4萬 山東大基山景區回應了

中國新聞組／北京22日電
網友在社交平台上發文稱自己花4萬元一年租了個道觀清修，養養元氣。(取材自環球網)
網友在社交平台上發文稱自己花4萬元一年租了個道觀清修，養養元氣。(取材自環球網)

近日，「90後女生4萬元(人民幣，約5697美元)一年租道觀」這一話題，衝上熱搜。起因是一網友在社交平台上發文稱——自己花4萬元一年租了個道觀清修，養養元氣。「偶爾也跟香客聊聊天，職場太內卷了，也想過做民宿，但我實在不想賠笑臉了。」她在文案中寫道。對此，山東萊州大基山景區表示，網傳「4萬元租道觀」不實。

來源：YouTube

環球網報導，這個詞條很快在社交平台有了幾百萬的閱讀量。不少網友留言「還有可以租的嗎？」也有網友質疑是否存在違規出租的情況，懷疑這是一種新的民宿營銷方式。

據報導，博主歐陽18日表示，自己原先在南方做旅遊民宿和酒店板塊的工作，近幾年行業發展不是很好，整個業務量減少，工作壓力也很大，「996都是常態」。面對越來越焦慮的情緒以及脫髮、失眠等健康問題，90後的她選擇辭職，給自己一年慢下來生活的時間。

歐陽表示，之所以選擇山東萊州大基山，是因為一位從事文化產業的朋友的推薦，「朋友說它們那些道觀好像滿多還是空著的，我就想是不是可以去住住，給點錢之類的。」

歐陽稱，和景區溝通後覺得4萬元一年的租金比較合適，就在半山腰的一間一、兩百平米的「道觀」住了下來，現在的生活很輕鬆。除她之外，當地沒有其他住在「道觀」的例子。

引發熱議後，歐陽刪除了自己發的「租道觀」博文，因為覺得用詞不太妥當。「怎麼說，這不是租賃，算是我的一年的住宿費，我是在這邊自己清修，等於說是藉住在道觀裡面。某種程度上它也不能稱為道觀，稱它為展覽館會更妥當一些。」

歐陽表示，自己借住的小四合院不是宗教活動場所，而是一座重建後的小祠堂，在外形上看起來和其他道觀無異，雖供奉著神像，但沒有道士。

報導說，歐陽還曾在小紅書上發布景區招募餐館、露營等合作資源的信息。她稱，自己只是幫朋友發一發。目前，招募博文也無法在歐陽的個人主頁看到了。

大基山景區裡的建築能否租住？大基山景區售票處稱，「我們是不提供齋飯和住宿的。之前也有遊客在窗口問過能不能藉宿，但山上沒有那麼多住宿的地方。」工作人員表示，目前景區方面暫時沒有發展民宿的計畫，後續還要看上級安排。

山東萊州市文化和旅遊局產業科的工作人員表示，「這個『4萬元借住一年』我們沒聽說過，道觀怎麼還提供住宿服務呢？」工作人員介紹，她知道景區不久前換了運營商，希望能藉助第三方公司來豐富當地的旅遊業態，相關運營剛剛起步，「以前（景區）都是很清閒的，沒有太多的遊客，剛開始火爆了一點。」

歐陽曾發布的招募博文。(取材自環球網)
歐陽曾發布的招募博文。(取材自環球網)

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