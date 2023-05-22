南海發現兩處明代沉船 文物逾10萬件 有助研究海上絲路

沉船遺址發現的文物。 （取材自中國國家文物局）

據新華社與央視新聞報導，中國國家文物局、海南省人民政府等單位日前在海南三亞公布中國深海考古工作最近取得重大進展。去年10月，考古團隊在南海西北陸坡約1500公尺深的海域發現兩處古代沉船。本月20日，沉船水下永久測繪基點已布放，並進行初步搜索調查和影像記錄，粗估兩艘沉船的明代文物超過10萬件。

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央視新聞指出，文物局日前利用「深海勇士 號」載人潛水器對南海西北陸坡一號沉船進行了第一次考古調查，在沉船遺址核心堆積區西南角布放水下永久測繪基點，並進行了初步搜索調查和影像記錄，正式啟動了南海西北陸坡一號、二號古代沉船遺址的考古調查工作。

根據報導，其中一處定名為南海西北陸坡一號沉船，有多個疑似被船艙分隔開的成堆文物，最大高度達3公尺多，文物以瓷器為主，散落範圍達上萬平方公尺，推測數量超過10萬件，根據出水文物初步判斷為明代正德年間（1506年—1521年）。

另一處定名為南海西北陸坡二號沉船，發現大量原木，尺寸相近、碼放整齊，大多經過簡單加工，初步研判是從海外裝載貨物駛往中國的古代沉船，初步判斷為明代弘治年間（1488年—1505年）。

去年10月，中國南海西北陸坡約1500米深度海域發現兩處古代沉船。今年5月20日，沉船水下永久測繪基點已布放。圖為使用「深海勇士號」載人潛水器進行深海考古作業。 （中新社）

經中國國家文物局批准，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館 將嚴格按照水下考古工作規程，用一年左右時間，分三個階段實施一號、二號沉船遺址考古調查工作；在考古調查成果的基礎上，科學評估沉船保存狀況和技術條件，研究提出下一步的考古和遺址保護方案。

新華社表示，南海西北陸坡一號、二號古代沉船保存相對完好，文物數量巨大，時代比較明確，具有重要的歷史、科學及藝術價值，不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。

報導稱，這一重大發現實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，對中國海洋史、陶瓷史、海外貿易史、海上絲綢之路研究等都具有突破性的貢獻。