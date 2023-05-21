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清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

中國新聞組／綜合報導
清華大學女生洪昊昀獲得第72屆世界小姐選美大賽中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。(取材自都市快報橙柿互動)
清華大學女生洪昊昀獲得第72屆世界小姐選美大賽中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍。(取材自都市快報橙柿互動)

雲南大理日前舉辦世界小姐選美大賽，獲得中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍得主洪昊昀，不只外型亮眼，更是北京清華大學研究生，剛剛申讀博士成功，網友讚她「全方位優秀」。

都市快報橙柿互動報導，今年5月9日，洪昊昀和來自中國各地的共108名世界小姐選手抵達大理，開始準備比賽。決賽時，選手們將按風、花、雪、月四個組別進行才藝、影視、體能、新媒體話題等單項挑戰賽事對決。

從洪昊昀對外宣布要參加選美以來，聽到了不少質疑。有人說可以在清華大學安靜地做一名科研工作者，為什麼要去參加選美。

決賽時，洪昊昀進行才藝、影視、體能、新媒體話題等單項挑戰賽事對決。(取材自杭州網...
決賽時，洪昊昀進行才藝、影視、體能、新媒體話題等單項挑戰賽事對決。(取材自杭州網／第72屆世界小姐選美大賽中國區官網)

對此，洪昊昀錄了段視頻分享自己的想法說，世界小姐比賽被譽為選美屆的奧林匹克，它的宗旨是樹立傑出的女性榜樣，對她來說，這會是一場充滿正能量的、獨特的人生體驗。

另一方面，她看重選美備賽的過程，她想透過這種自信健康大方的美麗，來打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見。

有人認為她參加這個比賽有些不務正業，洪昊昀回應：「但事實上我認為真正有價值的科研，不僅來源於紮實的理論知識，還來自於非常豐富的人生閱歷，讓我更有可能在未來做出更有價值更能落地的科研。」總而言之，沒有人是需要被他人定義的，我覺得只要我們每個人都朝著自己喜歡的樣子，勇敢去走就可以了。」

學習方面，洪昊昀也沒有怠慢，她目前正在北京清華大學讀研究所，師從世界頂尖人工智能科學家、MBZUAI首任校長邢波，準備在今年夏季入讀人工智能（機器學習）博士。

決賽時，洪昊昀進行才藝、影視、體能、新媒體話題等單項挑戰賽事對決。(取材自杭州網...
決賽時，洪昊昀進行才藝、影視、體能、新媒體話題等單項挑戰賽事對決。(取材自杭州網／第72屆世界小姐選美大賽中國區官網)

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