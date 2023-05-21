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27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

中國新聞組／綜合報導
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

1995年9月26日，在原蕭山火車站，一個女嬰被民警送到了蕭山兒童福利院照顧，福利院給女嬰取了名字：蕭穎妍，並為她找到了美國佛蒙特州的養父母。27年後，知道自己身世的蕭穎妍從美國回杭州尋親，呼吸家鄉的空氣，希望能見親生父母一面。她說，對親生父母，她不想給他們壓力，她並不責怪，或許再見的機率很小，「但我相信，這一生，有一天我們總能團聚的。」

都市快報橙柿互動報導，蕭穎妍在美國的名字是Lindsay Geier，從18歲開始，她就一直有個夢想，有一天，能到杭州來看看，能遇到自己的親生父母。

蕭穎妍幼時照片。（取材自橙柿互動·都市快報）
蕭穎妍幼時照片。（取材自橙柿互動·都市快報）

「養父母對我很好，他們努力工作培養我」。佛蒙特州的養父母對蕭穎妍視如己出，夫婦倆只有她一個孩子，精心照顧她長大。小時候，蕭穎妍很活潑，她發現自己和學校裡大多數同學「看起來有點與眾不同」，讓她覺得有點疑惑。養父母告訴她關於她的身世：她來自杭州，有個中國名字叫「蕭穎妍」。

2017年，她大學畢業，去了紐約一家旅遊公司工作。蕭穎妍對國際收養也很有興趣，業餘時間還在一家志願者組織董事會任職。在幫助其他人收養時，蕭穎妍尋找親人的願望，也越來越迫切。近日她赴中國尋親，已經準備了很長時間，養父母也很支持她回出生地看看。

因為時間過去久遠，留存的線索有限，加上城市變遷，當年的蕭山火車站如今也已經大變樣，成了杭州南站，蕭穎妍的這次尋親，充滿許多未知數。「我知道，或許我們團聚的機會很小，但我希望有一天能實現」。

收養證。（取材自橙柿互動·都市快報）
收養證。（取材自橙柿互動·都市快報）

對親生父母，蕭穎妍不想給他們壓力，她並不責怪，說：「我知道那不是一個容易的決定。我不生你們的氣，但我渴望有一天能見到你。我經常想你們，你們會想我嗎？」蕭穎妍說，她很想跟親生父母說：「我祈禱你們快樂健康。我一直想著你們，並祝你們一切都好。」

佛蒙特州 山火 福利

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