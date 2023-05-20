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120元玩1天 杭州姑娘報名老年團想被「團寵」 卻是這結果

中國新聞組／北京20日電
網上描述年輕人參加老年團一路被阿姨們熱情投餵，教他們拍照和跳舞。（取材自都市快報橙柿互動）
網上描述年輕人參加老年團一路被阿姨們熱情投餵，教他們拍照和跳舞。（取材自都市快報橙柿互動）

搶占夕陽紅老年團，近來在年輕人中悄然興起，成為一種旅遊新風尚。不少年輕人被網路上老年團快樂的「團寵」氛圍吸引加入，卻發現不是那麼回事。有位杭州姑娘花120元報了個老年團一日遊，卻得到慘痛的教訓。官方已介入調查，並表示短視頻裡活躍又有愛的老年團可能是營銷手段，「你想買的快樂遊可能是假的」。

「報了個旅行社去三亞，結果發現是個老年團。最小的是我，22歲，其次是導遊，其他團友平均年齡在60多歲。早上6點半就被要求起床參團，原本以為一路會很崩潰，沒想到卻有了奇妙反轉。」都市快報橙柿互動報導，22歲的小蔡在短視頻裡說，旅程一路上被阿姨們熱情投餵，唱老年KTV，教他們拍照和跳舞；阿姨還要給他介紹女朋友，實在有一種做「團寵」的感覺。

而實際上，報導指出，據業內人士分析，這極有可能是一種網路新型的營銷方式。小伙子可能本身就是從事旅遊行業的，或是找了這個年輕人加入快樂老年團的切點，對旅途進行了重新包裝，趁機可以吸引到年輕群體和老年群體兩者的關注，以此引發大眾共鳴和輿論熱點。

自媒體達人、杭州姑娘「張小O」前幾天也趕時髦在網上報了一個杭州一日遊的所謂老人旅行團，下單購買時只標註「無強制消費項目」，然而當天集合上車簽訂合同時，導遊告知在行程中設了兩個購物點。大家交的團費價格也不一樣，年輕人120元（人民幣，下同）／人，同行阿姨買100元／人，還有大伯在杭州東站報名，兩個人160元。

張小O表示，網上描述參加老年團被大爺大媽當團寵，輕鬆不累，一路投餵，到點就歇，天黑就回，太讓人心動，「可等真報了老年團才知道，有些旅行社的套路還是防不勝防。」

比如，1小時要遊完西湖的七、八個景，每次打卡只有20分鐘就要回來集合，坐的遊船也十分擁擠；下午1點才吃上飯，飯店裡導遊還營銷賣貨；某處以絲綢為主題的博物館，跟中國絲綢博物館壓根沾不上邊，卻在進了一個房間後，被推薦買子母被、旗袍等；在梅家塢的某會議室裡，推銷西湖龍井茶；靈隱寺旁花195元換來幾朵菊花和一些竹子；返程時導遊又開始推薦香水等等，著實令人體驗感不是太好。

張小O在自媒體平台上發了自己參加一日遊老年團的經歷後，杭州市文化市場行政執法隊旅遊體育執法大隊闕杭坪馬上和同事前往取證調查，並召集這家組團旅行社的負責人和導遊，後期會進行研判，並將處罰公布在相關網站上。

執法大隊闕杭坪建議在報團時仔細查看和詢問，如果旅行合同上寫明了「純玩」卻憑空增加購物點，這種情況可以舉報；如果只寫沒有強制性消費，沒寫去不去購物點，就屬於打「擦邊球」；遊客們也不要輕易相信網路上的報名渠道，謹慎一點更好。

網上描述參加老年團被大爺大媽當團寵，輕鬆不累，讓人心動。（取材自都市快報橙柿互動...
網上描述參加老年團被大爺大媽當團寵，輕鬆不累，讓人心動。（取材自都市快報橙柿互動）
有網友發出「老年旅遊團在火車上一路載歌載舞，從白天唱跳到晚上」的活躍視頻，稱有些...
有網友發出「老年旅遊團在火車上一路載歌載舞，從白天唱跳到晚上」的活躍視頻，稱有些老年團真的才是特種兵式旅遊。（取材自都市快報橙柿互動）
老年旅遊團。（取材自都市快報橙柿互動）
老年旅遊團。（取材自都市快報橙柿互動）
旅遊團。（取材自都市快報橙柿互動）
旅遊團。（取材自都市快報橙柿互動）
行程中還會被推銷茶葉。（取材自都市快報橙柿互動）
行程中還會被推銷茶葉。（取材自都市快報橙柿互動）

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