邊上學邊帶娃…貴陽24歲女大生仍拿第1名 引發網友舌戰

室友也幫忙逗娃。（取材極目新聞）

近日，貴州貴陽一名大四女生邊上學邊在宿舍帶娃的視頻引網友關注。據報導，女生今年24歲，不但沒有因為生小孩耽誤課業，成績還是全班第一，獎學金及優秀證書更是拿到手軟。有網友稱她「牛」，「孩子剛出生就體驗了大學生活，贏在起跑線了」；也有人認為大學生自己都養不活，不該以這種視頻鼓勵年輕人生育。

據貴州廣播電視台「百姓關注」報導，視頻內容顯示，這位貴州貴陽大四女生穿睡衣在宿舍裡帶娃餵奶、帶娃，這名嬰兒看來不哭不鬧，室友也幫忙逗娃，似乎沒什麼怨言。

視頻立刻引來大批網友留言表達看法，支持與不贊成這名女大生邊上學邊帶娃的意見都有。支持者稱讚她：「優秀，背後肯定付出了別人想不到的辛苦」，「別人家的孩子，別人家的媳婦，別人家的媽媽···哎，別人家的」，「這也太牛了吧，帶孩子可費心費力了，還能有好成績，真的棒」，「不敢想像，精力也太好了，帶孩子還有時間讀書？」，「這是一個進步。一直以來女性在生育和學/事業上只能二選一。」

反對者則批評：「大學生有經濟能力養孩子嗎？」，「大學生生孩子是什麼值得宣揚的事嗎？」，「本來自己就沒工作要上學，還添了個小的，給父母添負擔，想生完全可以工作了再生，不麻煩父母」，勵志獎學金是不是夠申請條件？！得查一查」，「帶孩子進宿舍真的不要啊，鬧起來和拉屎的時候真的很打擾室友」，「這是官方宣傳的榜樣嗎？」，「大學生自己都養不活自己的時代（富二代除外），這樣子宣傳對孩子有好處嗎？」。

面對諸多網路議論，這名女大生在公開平台曬出多張獲獎證書和領證照，稱寶寶不是長期住宿舍，孩子奶奶到學校附近辦事帶到學校玩一下，而且室友們也同意寶寶來宿舍。最後，她表示自己並沒有因為生孩子耽誤學習，也沒關注生孩子是否加學分的事。5月19日，該女生更新帳號內容，透露寶寶出生時4斤重，現在17斤。