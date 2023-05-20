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全球第一艘5G郵輪是中國製 取名「魔都號」背後有大意義

中國新聞組／北京20日電
愛達·魔都號3層的中庭廣場。(取材自中國旅遊新聞網 /企業供圖)
愛達·魔都號3層的中庭廣場。(取材自中國旅遊新聞網 /企業供圖)

首艘中國產郵輪19日正式命名「愛達．魔都號」，它不僅是首艘中國產大型郵輪，更是開創了全球首例「5G郵輪」的先河。目前，總噸位13.55萬噸的「愛達．魔都號」已全面進入綜合調試和內裝完工階段，計畫於年底交付，其後將開啟以上海為母港的國際航線，執航日本及東南亞，並將適時推出海上絲綢之路中長航線。「愛達．魔都號」還將充分運用數字化創新技術，通過5G技術打造沉浸式互動演藝等。

來源：YouTube

大公報報導，作為「上海設計」、「上海製造」的郵輪，取名「魔都」十分貼切，也強調了立足上海主場，弘揚海派文化，傳承城市品格的宏偉目標。「魔都」（Magic City）船名凸顯了首艘中國產大型郵輪在設計上的追求──以「摩登」詮釋郵輪之都的時尚潮流，以「魔力」展現經典文化的創新魅力，以「魔幻」帶來東西方文旅要素的跨界融合，與中國賓客共創充滿想像力的海上文化探索之旅。

若要說摩登、魔力、魔幻的體現，便不得不提通信技術在「愛達．魔都號」上的全面應用。遊客可以隨心選擇衛星WIFI 6和手機5G套餐，用戶船上的無線接入速率也將成倍提升。郵輪可以支持千人同時多媒體實時互動，遠程工作手機信號也始終在線。未來，愛達郵輪將聯合上海電信推出「郵輪+目的地5G」資費套餐，將郵輪網絡套餐與郵輪出行主要目的地國家的數據資費打包售賣，為遊客提供一站式的便捷聯網服務。

「愛達．魔都號」還將充分運用數字化、網絡化、智能化創新技術，通過5G技術打造沉浸式互動演藝、AR/VR數字多媒體空間等新體驗、新場景。比如，利用5G科技手段賦能傳統舞台藝術，配備超高清屏幕、運用燈光動態編程、數字成像、包裹式音響等前沿技術，通過科技與藝術的深度融合，為遊客打造海上沉浸劇場。

「絲路」也是「愛達．魔都號」一大亮點。在設計環節，依託清華美院的資源和優勢，攜手多名藝術家深度挖掘了郵輪上的空間特徵和屬性，為郵輪打造了以「絲綢之路」為主題的藝術裝飾。據悉，全船以「絲綢之路」為靈感，上百件具有獨創性的藝術作品，將重現昔日陸地、海上絲綢之路的壯觀圖景，讓遊客在藝術沉浸中感受歷史和文明的精彩。

官方消息稱，「愛達．魔都號」在年底完成交付後將開啟由上海為母港出發的國際航線，執航日本及東南亞航線，並將適時推出海上絲綢之路的中長航線。

中國首艘中國產大型郵輪「愛達．魔都號」預計今年年底交付使用。(取材自上觀新聞)
中國首艘中國產大型郵輪「愛達．魔都號」預計今年年底交付使用。(取材自上觀新聞)
中國首艘中國產大型郵輪船名「愛達．魔都號」19日舉行發布儀式。(中新社)
中國首艘中國產大型郵輪船名「愛達．魔都號」19日舉行發布儀式。(中新社)

郵輪 5G 航線

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