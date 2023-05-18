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川女花3元買到成都飛曼谷機票 網調侃：上飛機別帶腎臟

中國新聞組／北京18日電
網民買到成都飛曼谷的三元低價機票。(取材自封面新聞)
網民買到成都飛曼谷的三元低價機票。(取材自封面新聞)

近日，四川成都一名女子只花3元人民幣（約0.4美元）就買到從成都飛往泰國曼谷的機票，引發網民熱議。該女子說，3元就是正常票價，她沒有使用優惠券，最終2張機票含稅共82元。不少網民認為，如此低票價可能與「泰國旅遊不安全」傳言有關。有網民調侃，「上飛機別帶腎臟」；旅遊業人士則指出，成都飛曼谷低價機票的出現是多種因素交織的結果，主要原因還是供過於求，加上近期輿論的影響。

來源：YouTube

封面新聞報導，根據當事人在個人社交平台的描述，她16日收到某旅行平台的低價機票推送，顯示6月13日成都天府機場飛曼谷廊曼機場的最低票價僅為3元。「馬上點進去，一分鐘就把款付了，反正到時候去不成也不吃虧。」她表示，三元就是正常票價，自己並沒有使用優惠券，最終2張機票包含稅價共計82元。

該女子把自己的經歷發到了網上。有網民評論稱，也曾花99元買過長沙飛曼谷的機票。隨著2張機票成功出票，她終於放下心來。

兩張機票加稅價共計82元。(取材自封面新聞)
兩張機票加稅價共計82元。(取材自封面新聞)

香港01報導，對此，不少網民調侃，「啥玩意？三塊錢我坐個輕軌都不止三塊」、「最近輿論太凶了，所以機票便宜吧」、「安全起見，上飛機時別帶腰子（腎臟）」、「跟我一個航班！緬北轉機是吧」。

評論區中更有網民曬出一張價格僅為1元的機票，信息顯示為首航JD5125三亞飛南京航班，時間為2021年1月2日晚間。有網民貼出價格僅為1元的機票購買紀錄，時間為2021年年初。

不過，也有網民在評論區說：「這是亞航15-17日的0元機票活動，往返加起來最低587元左右，沒有行李額，加上往返的20kg行李額差不多1000元，跟疫情前正常機票價格差不多啊，並沒有撿什麼大便宜。」

封面新聞報導，17日搜索成都飛曼谷的機票，已經不見3元票價，5月到6月的最低票價為389元。為何會出現3元低價票？業內人士鄧博公認為，這是多種因素交織的結果。

「每年5月到6月就是傳統的旅遊淡季。」他說，疫情出現前，這個時間段的主要旅遊人群是老年人；今年疫情政策優化調整後，大量積壓的老年遊客首先選擇國內遊，這就導致出遊東南亞的遊客大幅減少。此外，泰國簽證門檻提高、國內護照辦理難度增大，也影響了出遊人數。

「個別網紅及部分輿論傳言泰國旅遊不安全，也在一定程度上影響了公眾的出遊決策。」鄧博公說。在「3元機票」新聞評論中，不少網民就認為低價票的出現是因為「最近輿論太凶了」，還囑咐當事人「注意安全」。

網民買到成都飛曼谷的三元低價機票。圖為中國旅遊團遊客在泰國曼谷大王宮景區合影。(...
網民買到成都飛曼谷的三元低價機票。圖為中國旅遊團遊客在泰國曼谷大王宮景區合影。(新華社)

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