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二陽潮來了？ 北京連二周染疫人數超過流感

中國新聞組／北京18日電
乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時，建議佩戴口罩。 （中新社）
乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時，建議佩戴口罩。 （中新社）

中國近期疫情因「二陽」患者驟增而引發擔憂，根據北京市疾病預防控制中心發布的疫情周報顯示，4月24日至30日以來，染疫數連續兩周超越流感，重返法定傳染病病種之首。

健康時報網報導，北京疾控中心5月11日發布的2023年第18周（5月1日至5月7日）疫情週報顯示，全市共通報法定傳染病16種1萬508例。

病例數居前5的病種依次是「新型冠狀病毒」感染、流感、感染性腹瀉病、肺結核和痢疾，共占法定傳染病報告發病數的97.7%。

而第17周全市共報告法定傳染病16種共6438例，病例數居前5位的病種依次是新冠感染、流感、感染性腹瀉病、病毒性肝炎和肺結核，合計占法定傳染病報告發病數的96.0%。

報導說，2023年第7周（2月6日至2月12日）通報的流感病例數首次超過新冠而居首，在第17周新冠反超流感。

最近，中國「二陽」和「全國都在咽喉炎嗎？」等話題頻頻登上微博熱搜榜，引發網友熱議「二陽」是否大規模來了？

關於「二陽」現象，福建新聞網報導，福建醫大附一醫院感染科主任丁海波說，「五一假期」後醫院發熱門診查出的陽性患者確實增多，但多數患者症狀較輕，以發熱、喉嚨痛、咳嗽為主。

疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，4月中下旬以來，全國報告的新冠確診病例數呈現上升趨勢，但近一周來，上升趨勢有所減緩。發熱門診的監測數據也顯示出類似趨勢。監測數據還顯示，報告的確診病例中絕大部分是輕症。

每日經濟新聞報導，關於「長新冠」是否存在都有較多爭議。中科院院士高福指出，長新冠是一個基本事實，不要迴避，不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講，這不是科學的態度。「感染次數越多，後遺症風險越高，這是有臨床數據的，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥」。

流感 疫情 北京

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