中第56顆北斗衛星發射 定位精度達厘米

搭載著第56顆北斗衛星的長征三號乙運載火箭成功發射。(取材自中科集團)

中國航天科技集團發布訊息表示，中科集團17日10時49分在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第56顆北斗導航衛星。這是2020年北斗三號系統開通全球服務以來的首次發射。

新聞稱，第56顆北斗導航衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製。該衛星屬地球靜止軌道衛星，是北斗三號工程的首顆備份衛星。入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。

該衛星的發射將進一步提升系統服務性能，實現對現有地球靜止軌道衛星的在軌熱備份，將增強系統的可用性和穩健性，提升系統現有區域短報文通信容量三分之一，提高星基增強和精密單點定位服務性能，有助於用戶實現快速高精度定位。

據航天科技集團五院北斗三號衛星總體主任設計師馮文婧表示，衛星上去後，短報文通信的效果應是立竿見影，例如災區可能通信設備失聯，可利用衛星通信技術來實現信息的播發和中轉。未來高精度的定位服務，實際上能達到分米級或者厘米級的定位精度，如後續的自動駕駛、停車泊車或者精準農業等對精度要求很高的方面都是需求的服務場景。

中科集團表示，執行此次發射任務的長征三號乙運載火箭由航天科技集團一院抓總研製。屬於「金牌火箭」長征三號甲系列，採用長三甲系列火箭統一構型設計思路。長三甲系列火箭由長三甲、長三乙、長三丙三種大型低溫 液體運載火箭組成。

訊息稱，這次發射是長征系列運載火箭的第473次發射。