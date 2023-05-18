我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

中第56顆北斗衛星發射 定位精度達厘米

記者黃國樑／綜合報導
搭載著第56顆北斗衛星的長征三號乙運載火箭成功發射。(取材自中科集團)
搭載著第56顆北斗衛星的長征三號乙運載火箭成功發射。(取材自中科集團)

中國航天科技集團發布訊息表示，中科集團17日10時49分在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第56顆北斗導航衛星。這是2020年北斗三號系統開通全球服務以來的首次發射。

新聞稱，第56顆北斗導航衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製。該衛星屬地球靜止軌道衛星，是北斗三號工程的首顆備份衛星。入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。

該衛星的發射將進一步提升系統服務性能，實現對現有地球靜止軌道衛星的在軌熱備份，將增強系統的可用性和穩健性，提升系統現有區域短報文通信容量三分之一，提高星基增強和精密單點定位服務性能，有助於用戶實現快速高精度定位。

據航天科技集團五院北斗三號衛星總體主任設計師馮文婧表示，衛星上去後，短報文通信的效果應是立竿見影，例如災區可能通信設備失聯，可利用衛星通信技術來實現信息的播發和中轉。未來高精度的定位服務，實際上能達到分米級或者厘米級的定位精度，如後續的自動駕駛、停車泊車或者精準農業等對精度要求很高的方面都是需求的服務場景。

中科集團表示，執行此次發射任務的長征三號乙運載火箭由航天科技集團一院抓總研製。屬於「金牌火箭」長征三號甲系列，採用長三甲系列火箭統一構型設計思路。長三甲系列火箭由長三甲、長三乙、長三丙三種大型低溫液體運載火箭組成。

訊息稱，這次發射是長征系列運載火箭的第473次發射。

低溫

上一則

加拿大議員遭北京恐嚇 加媒加碼曝：還有關慧貞等2人

下一則

二陽潮來了？ 北京連二周染疫人數超過流感

延伸閱讀

通訊衛星、太空旅遊 東南亞國家加入太空競賽

通訊衛星、太空旅遊 東南亞國家加入太空競賽
日本計畫強化準天頂衛星導航系統 可不靠GPS獨立運作

日本計畫強化準天頂衛星導航系統 可不靠GPS獨立運作
疫情鎖國3年後 美衛星照顯示中朝或恢復陸路貿易

疫情鎖國3年後 美衛星照顯示中朝或恢復陸路貿易
衛星影像曝光 中國秘密研製軍用大型飛艇

衛星影像曝光 中國秘密研製軍用大型飛艇

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？