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川火鍋到底多辣 網促統一標準 川菜學者潑冷水

記者葉文義／綜合報導
在能吃辣、會吃辣的四川，辣椒是川菜中不可或缺的角色，不同定位的火鍋店對辣度標準化要求的精準性也都不一樣。（取材自四川新聞網）
在能吃辣、會吃辣的四川，辣椒是川菜中不可或缺的角色，不同定位的火鍋店對辣度標準化要求的精準性也都不一樣。（取材自四川新聞網）

近日有網友在四川麻辣社交平台發文稱微辣、中辣、特辣過於主觀，應該更加科學地制訂四川全省統一的火鍋辣度指數。就此，四川省火鍋協會表示：網民意見靠譜，正在研究方案。

影音來源：YouTube

網友建言，為避免以辣味噱頭的網紅店被遊客誤認為成都火鍋的代表，成都應該率先跳出一味求辣，推廣「辣度」標識，形成新的行業規範，提供火鍋飲食文化的新尺度。不少網友跟帖表示：贊同！外地人確實很需要。

對於火鍋辣度標準該如何制定？又將在什麼時候推出？據中新網報導，四川省火鍋協會執行會長嚴龍近日回應指稱，下一步就準備聯合一些專門的學術機構來做這個事情，接下來就是組織專家。「估計立項加我們研究，加初稿，加企業討論，估計年內要差不多可以完成（發布）。」

2014年，四川旅遊學院食品科學系和烹飪科學四川省高等學校重點實驗室，將123道川菜分出微辣、中辣、辣、特辣4個等級。2017年，德莊集團發布「李氏辣度」標準，以「度」為單位，把火鍋的辣度分成微辣（9°至29°）、低辣（30°至39°）、中辣（40°至49°）、高辣（50°至59°）、特辣（60°至69°）、暴辣（≥70°）六個等級。

嚴龍指出，現在先把這個辣度準確地測試一下，測出來。打個比方說，辣椒分10度，1到3度是微辣，4到6度是中辣，7到10度是特辣，「我們把這個標準量化一下，用數據把它表示一下。還有辣度測量這個儀器，現在很多這個儀器是在實驗室裡面。但是我們想（找企業）生產這種小型便捷，每家（火鍋）企業能用的這種測量辣度的儀器，我們現在正在做這個事情。」

對於辣度的標準劃定，重慶文旅協會副會長、川菜學者司馬青衫表示，辣或不辣是基於每個人接受度不同，實際上是一個主觀標準，和客觀標準很難統一。而且辣度標準可能會為部分火鍋企業帶來更大的工作量、更高的成本，這些最終都會反映到火鍋價格上，「我個人認為這個標準的執行難度很大。」

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