當年「搬磚」時得知錄取名校 清華生選擇回鄉做公務員

林萬東現狀。(取材自九派新聞)

雲南一名清華大學生選擇回鄉當公務員，引起話題。有人說，「清華畢業的人才應該搞科研，當公務員是大材小用。」不過這名清華學生認為，回鄉既可以陪伴母親，又可以找到自己的根。

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九派新聞報導，4年前，雲南宣威市阿都鄉小山村的林萬東在工地和母親「搬磚」時，得知自己被清華大學錄取。這一幕被媒體報導後，打動了不少人。近日，林萬東被擬錄用為雲南省2023年定向選調生，去向單位為雲南省昆明市東川區委辦公室。

林萬東稱，不是所有清華的學生都適合做科研，「我沒有做科研的興趣和天賦。即便是讀研，我也覺得我是在生產學術垃圾。對我來說，當公務員又比去公司上班要好一些。」

高中期間，他每月回家一次。讀大學後，只有寒暑假才能回家。長大後，和母親相處的時光更是珍貴。沒有家人在身旁，他常常感到沒有歸屬感，漸漸找不到自己的定位，甚至不認識自己是誰。

報導指出，林萬東認可「寒門再難出貴子」的說法，也因為這樣的現實而難過。他承認，考上清華只能代表自己善於做高考 題目，而漫長的人生卻是個複雜的命題，他並未因此成為所謂的貴子。

但許多人因此產生「讀書無用」的想法，林萬東卻不這麼想。他認為，是讀書讓他考上了清華，讀更多的書，有了不一樣的思考方式，給他們的家庭帶來了希望。

報導說，每周，林萬東都會和母親視頻通話，大多時候是母親主動聯繫他，母親常問：「你是不是不想我？是不是把媽媽忘記了？」父親病逝後，爺爺和大伯生活在老家。每到假期，他都會回昆明，再和家人一起回宣威老家。

「這些年我們家經濟條件有一些改善。可能是身為母親，她總想為我們多攢些錢。每次寒暑假回家時，我常看見媽媽在工地加班到很晚。我們多次勸她找份輕鬆的工作，但是勸不動她。」