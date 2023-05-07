鄧麗君逝世28周年 學者：她讓中國「00後」見識什麼叫「優雅」

不少中國當代年輕人依然喜歡鄧麗君。（鄧麗君文教基金會提供）

5月8日是鄧麗君逝世28周年，全球仍有眾多歌迷依然沒有忘記她。北京 師範大學文學院講師、中國現代文學館特邀研究員白惠元接受中新社訪問時表示， 對於中國來說，鄧麗君是改革開放的時代標記，她柔軟的聲音，進入到那一代年輕人的「情感結構」之中。而中國當代年輕人，則從鄧麗君身上見識到，什麼叫「優雅」。

白惠元認為，鄧麗君對於全球華人 來說，是最特別的存在，她超越了國與國的界線讓全球聽見了中華文化。鄧麗君是港台華語流行音樂史上重要的指標性人物之一，但她又很特別，因為很多歌曲都是經過她的演繹才成為廣為流傳的代表性作品。

在白惠元看來，鄧麗君歌聲之所以能讓全球華人聽見，出於幾個特性：一是古典性，鄧麗君學過黃梅調，早在1982年就嘗試把中國古典文化進行當代轉化；

二是民間性，她翻唱過《鳳陽花鼓》、《晚風花香》、《望春風》等耳熟能詳民歌，通過歌聲展現華人世界不同地域的人文地理風貌；

三是都市性，她還有部分作品是翻唱反映20世紀30、40年代上海的時代曲；

四是亞洲性，聽眾較熟悉的《甜蜜蜜》原是印尼 民歌，而《再見我的愛人》、《我祗在乎你》等則源自日本流行音樂；

白惠元說，20世紀70、80、90年代，整個中國風靡鄧麗君的歌曲不無原因。白惠員不諱言，那個年代，很多人說鄧麗君的演唱是「靡靡之音」，因為她的歌唱不同於當時傳統價值上的宏大叙事，她「把說話的聲音帶到了演唱裡，把日常生活帶到了音樂中。」

白惠元表示，鄧麗君用氣聲唱法，在歌曲中細細呢喃日常百態。他不諱言，雖然在那個時代，中國年輕人想聽鄧麗君的「靡靡之音」只能靠「偷聽」，但不可否認這從台灣飄去中國的聲音，對兩岸就像是一種預告，預告從當時的緊張對峙走向後來的開放交流。

特別的是，當代中國年輕人仍有不少人依然喜歡鄧麗君。白惠元指出，在著名的「鄧麗君說山東話」短視頻中，她流暢的山東方言就贏得了中國「00後」的彈幕狂歡。