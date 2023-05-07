燒烤帶旺山東淄博 新機場規畫籌建中

淄博燒烤爆紅，圖為民眾在網紅燒烤店牧羊村品嘗烤肉。（中新社）

因燒烤走紅的中國山東城市淄博在勞動節假期間帶旺整個山東的旅遊業，為承接史無前例的客流量，山東航 空新增13條熱門旅遊航線 ，淄博市首個本土機場 則已於年初就納入建設規畫。

澎湃新聞報導，因燒烤走紅的「新晉網紅」山東淄博是中國今年「五一」勞動節假期最受關注的旅遊目的地之一。由於淄博尚無機場，「五一」期間部分前往淄博的遊客分流至濟南和青島機場，兩地機場客流大增。

其中濟南遙墻國際機場旅客輸送量達28.7萬人次，較COVID-19疫情前的2019年同期增長20%；青島膠東國際機場旅客單日輸送量也首破7萬大關。

為承接大量客流，山東航空早於4月20日就宣布新增濟南至張家界、濟南至遵義、青島至恩施、青島至合肥等13條熱門旅遊航線。濟南機場並指專設3條「淄博燒烤」機場快線，每天共計24班。

報導說，在中國社群媒體上不少人抱怨「為什麼淄博還沒有機場」「想坐飛機去淄博，太不方便了」，事實上，淄博首個本土機場已於今年初納入山東省的建設規畫，將以中短途航線為主。

山東官方1月印發「山東省建設綠色低碳高質量發展先行區三年行動計畫（2023-2025年）」顯示，將建設現代化機場群，推動新建聊城機場、淄博機場、濱州機場以及遷建濰坊機場等項目前期工作，爭取盡早開工建設。到2025年，民用運輸機場總數力爭達到12個，通用機場總數達到30個。

「一頓燒烤帶火一座城」，山東淄博因燒烤成為網紅城市，遊客大量湧入，「五一」假期間，淄博各旅遊景點吸引了來自中國各地遊客逾12萬人次，創下近10年來的最高客流量紀錄，網友調侃稱為「赴淄趕烤」。